Son Dakika Haberleri: Tramvayın arkasına asılan kadının tehlikeli yolculuğu kamerada
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Tramvayın arkasına asılan kadının tehlikeli yolculuğu kamerada

40 dakika önce

Bağcılar-Kabataş seferini yapan tramvaya asılan kadının tehlikeli yolculuğu, yürekleri ağza getirdi.

Bağcılar- Kabataş seferini yapan tramvaya asılan kadının tehlikeli yolculuğu, yürekleri ağza getirdi. Tehlikeli yolculuk Fındıkzade'de bir vatandaşın kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olaya ilişkin görüntüler, Bağcılar-Kabataş tramvayında bugün saat 16.45 sıralarında Fındıkzade'de kaydedildi. Hareket halinde olan otomobildeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, bir kadının tramvayın arkasına asılarak yolculuk yaptığı görülüyor. Yürekleri ağza getiren görüntüler, tramvayın uzaklaşıp kadının gözden kaybolmasıyla son buluyor.

Tramvayın arkasına asılan kadının tehlikeli yolculuğu kamerada

Bağcılar, Kabataş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 10:09 Kaynak: DHA
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