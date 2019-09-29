Tramvayın arkasına asılan kadının tehlikeli yolculuğu kamerada
36 dakika önce
Kabataş seferini yapan tramvaya asılan kadının tehlikeli yolculuğu, yürekleri ağza getirdi.
Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 10:13 Kaynak: DHA
BAĞCILAR- Kabataş
seferini yapan tramvaya asılan kadının tehlikeli yolculuğu, yürekleri ağza getirdi. Tehlikeli yolculuk Fındıkzade'de bir vatandaşın kamerasına saniye saniye yansıdı.
Olaya ilişkin görüntüler, Bağcılar-Kabataş tramvayında bugün saat 16.45 sıralarında Fındıkzade'de kaydedildi. Hareket halinde olan otomobildeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, bir kadının tramvayın arkasına asılarak yolculuk yaptığı görülüyor. Yürekleri ağza getiren görüntüler, tramvayın uzaklaşıp kadının gözden kaybolmasıyla son buluyor.
- İstanbul
Ünlü deprem kahini Hoogerbeets'ten yeni Türkçe tweet: İstanbul'daki dostlar lütfen rahatlayın İstanbul'da üst üste yaşanan depremlerin ardından çadır satışları 15 kat arttı Silivri'de depremde hasar gören 4 bina mühürlendi Hatay'da canı sıkılan bir kişi süs havuzlarına şampuan döktü