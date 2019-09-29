Tramvayın arkasına asılan kadının tehlikeli yolculuğu kamerada

BAĞCILAR- Kabataş seferini yapan tramvaya asılan kadının tehlikeli yolculuğu, yürekleri ağza getirdi. Tehlikeli yolculuk Fındıkzade'de bir vatandaşın kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olaya ilişkin görüntüler, Bağcılar-Kabataş tramvayında bugün saat 16.45 sıralarında Fındıkzade'de kaydedildi. Hareket halinde olan otomobildeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, bir kadının tramvayın arkasına asılarak yolculuk yaptığı görülüyor. Yürekleri ağza getiren görüntüler, tramvayın uzaklaşıp kadının gözden kaybolmasıyla son buluyor.

- İstanbul