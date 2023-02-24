Vişnelik Mahallesi Öğretmenler Bulvarı'nda yolun karşısına geçmek isteyen 78 yaşındaki Sevim Gür'e tramvay çarptı. Çarpmanın etkisiyle tramvay yolunun dışına savrulan Gür ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıyı ESOGÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Gür, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Kaynak: İHA

Eskişehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Tramvay yolun karşısına geçmek isteyen kadına böyle çarptı - Son Dakika

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