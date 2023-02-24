Tramvay yolun karşısına geçmek isteyen kadına böyle çarptı - Son Dakika
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Tramvay yolun karşısına geçmek isteyen kadına böyle çarptı

24.02.2023 10:49

Tramvay yolun karşısına geçmek isteyen kadına böyle çarptı Eskişehir'de yolu karşısına geçerken tramvayın çarptığı 78 yaşındaki kadının hayatını kaybettiği kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Tramvay yolun karşısına geçmek isteyen kadına böyle çarptı

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de yolu karşısına geçerken tramvayın çarptığı 78 yaşındaki kadının hayatını kaybettiği kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Vişnelik Mahallesi Öğretmenler Bulvarı'nda yolun karşısına geçmek isteyen 78 yaşındaki Sevim Gür'e tramvay çarptı. Çarpmanın etkisiyle tramvay yolunun dışına savrulan Gür ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıyı ESOGÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Gür, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Kazanın ardından tramvayın vatmanı İbrahim E. gözaltına alındı. Kazanın gerçekleştiği anlar çevrede bulunan bir güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA
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Eskişehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tramvay yolun karşısına geçmek isteyen kadına böyle çarptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tramvay yolun karşısına geçmek isteyen kadına böyle çarptı - Son Dakika
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