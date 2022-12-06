Raylara yatıp dakikalarca beklemiş! Tramvayın çarptığı genç yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Raylara yatıp dakikalarca beklemiş! Tramvayın çarptığı genç yaşamını yitirdi

06.12.2022 14:21

Samsun'da tramvayın çarptığı 23 yaşındaki genç olay yerinde yaşamını yitirdi. Gencin yanında bıçak, balta ve alkol kutusu bulunurken; vatmanın şahsı 15 metre kala yerde yatar halde fark ettiğini, acil imdat frenine basmasına rağmen tramvayın viyadük inişinde olduğu için kayarak gence çarptığı belirlendi.

Samsun'un İlkadım ilçesi Kılıçdede Mahallesi viyadük bitiminde saat 05.30 sıralarında vatman G.D. idaresindeki Samsun Büyükşehir Belediyesi SAMULAŞ'a ait tramvay Tekkeköy istikametine seyir ederken tramvay hattında yatar vaziyette olan bir kişiyi fark ederek acil durum freni yaptı.

Tramvayın çarptığı genç hayatını kaybetti

YANINDA BIÇAK, BALTA VE ALKOL KUTUSU BULUNDU

Tramvayın duramayarak çarptığı Tuncay Boğa olay yerinde feci şekilde hayatını kaybetti. Hırsızlık suçundan 5 suç kaydının bulunduğu öğrenilen Tuncay Boğa'ya tramvayın çarptığı yerde aydınlatma kablosunun kesik olduğu, yanında bıçak, balta ile bira kutusunun bulunduğu tespit edildi.

Tramvayın çarptığı genç hayatını kaybetti

RAYLARA YATIP BEKLEMİŞ

Boğa'nın cansız bedeni otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis yaptığı araştırma sonucu vatmanın 15 metre kala Tuncay Boğa'yı yerde yatar halde fark ettiğini, acil imdat frenini uygulamasına rağmen tramvayın viyadük inişinde olduğu için kayarak gence çarptığını tespit etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
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İlkadım, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Raylara yatıp dakikalarca beklemiş! Tramvayın çarptığı genç yaşamını yitirdi - Son Dakika

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