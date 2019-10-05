Eskişehir'de yolun karşısında geçmek isterken tramvayın çarptığı genç yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Eskibağlar Mahallesi Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen Bulvarı'nda saat 20.00 sıralarında Barış Zeyce (19), evine gitmek üzere elinde aldığı sebze poşetleriyle yolun karşısına geçmek istedi. Bu esnada tramvay, karşıya geçmek isteyen Zeyne'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan gencin yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Daha sonra durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince genç, ilk müdahalenin ardından Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırıldı. Öte yandan çevredeki vatandaşların hızlı gittiği gerekçesiyle tramvay vatmanına büyük tepki gösterirken ekipler de olay yerinde trafiğin akışını sağladı. Tramvay seferlerinde de kaza dolayısıyla kısa süreli gecikme yaşandı. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

(Mustafa Kaplan - Burak Tekin - Çağatay Gür/İHA)