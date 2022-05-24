TRAMVAYIN ÇARPTIĞI KADINI İTFAİYE KURTARDI - Son Dakika
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TRAMVAYIN ÇARPTIĞI KADINI İTFAİYE KURTARDI

24.05.2022 22:22

SAMSUN'da karşıdan karşıya geçmek isterken tramvayın çarpması sonucu rayla tramvay arasına sıkışan Z.N.Y. (19) yaralandı.

SAMSUN'da karşıdan karşıya geçmek isterken tramvayın çarpması sonucu rayla tramvay arasına sıkışan Z.N.Y. (19) yaralandı. İtfaiye tarafından kurtarılan kadın hastanede tedavi altına alındı.

Olay, saat 07.30 sıralarında İlkadım ilçesinde bulunan Liman Tramvay Durağı'nda meydana geldi. Tramvay yolunu kullanarak karşıdan karşıya geçmek isteyen Z.N.Y., bu sırada geçen tramvayın çarpması sonucu yaralandı. Tramvay ile rayların arasında sıkışan kadın, olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerince kurtarıldı. İlk müdahalenin ardından ambulansa Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Z.N.Y.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Tramvay sürücüsü T.U., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

TRAMVAYIN ÇARPTIĞI KADINI İTFAİYE KURTARDI
TRAMVAYIN ÇARPTIĞI KADINI İTFAİYE KURTARDI
TRAMVAYIN ÇARPTIĞI KADINI İTFAİYE KURTARDI
TRAMVAYIN ÇARPTIĞI KADINI İTFAİYE KURTARDI

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Kaynak: DHA

İlkadım, İtfaiye, Tramvay, Liman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TRAMVAYIN ÇARPTIĞI KADINI İTFAİYE KURTARDI - Son Dakika


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