Tramvayın çarpıp altında sürüklediği köpek telef oldu - Son Dakika

Tramvayın çarpıp altında sürüklediği köpek telef oldu

-Ulaşım 20 dakika aksadı

SAMSUN - Samsun'da tramvayın çarptığı kangal cinsi köpek telef oldu. Yaşanan kaza nedeniyle tramvayın Samsun-Atakum seferleri 20 dakika aksadı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi, valilik binası önünde saat 10.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kangal cinsi sahipli olduğu düşünülen bir köpek, tramvay hattı üzerine yattı. Çevredekilerin uyarmasına rağmen köpek rayların üstünden kalkmadı. Kadın vatmanın kullandığı hafif raylı sistem aracı da köpeğe çarptı. Tramvayın altında ezilen köpek, feci şekilde telef oldu.

Kazanın ardından araçtan inen kadın vatman, köpeğin tramvayın altından kaçıp kaçmadığına baktı. Tramvayın altında kalan köpeği çevredeki güvenlik görevlileri yaklaşık 20 dakikalık bir uğraş sonucu sıkıştığı yerden çıkardı. 20 dakika aksayan ulaşım, köpeğin raylardan çıkarılması ile yeniden açıldı.

Önden zarar gören tramvay, kontrollerinin yapılması için depoya çekildi.