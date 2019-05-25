Son Dakika Haberleri: Tramvayın çarptığı vatandaş ağır yaralandı

Tramvayın çarptığı vatandaş ağır yaralandı

3 saat önce

Eskişehir'de tramvayın çarptığı vatandaş ağır yaralandı.

Tramvayın çarptığı vatandaş ağır yaralandı, System.String[]
Eskişehir'de tramvayın çarptığı vatandaş ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Gökmeydan Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı'nda gerçekleşti. E.G. idaresinde olan ve Otagar- Osmangazi yönünde hareket eden tramvay, raylardan karşıya geçmek isteyen İsmail Hira'ya (59) çarptı. Kaza sonucunda olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, ağır yaralanan vatandaş, Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı şahsın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. - ESKİŞEHİR
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 01:59 Kaynak: İHA
Osmangazi, Eskişehir, 3. Sayfa
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