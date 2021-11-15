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Tramvayın çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti - Son Dakika

Tramvayın çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

15.11.2021 12:53
Tramvayın çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

Gaziantep'te, tramvay yolu üzerindeki yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen 76 yaşındaki Şahin Kaplan, tramvayın çarpmasıyla ağır yaralanarak kaldırıldığı hastanede 12 gün sonra hayatını kaybetti.

Gaziantep'te, tramvay yolu üzerindeki yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen 76 yaşındaki Şahin Kaplan, tramvayın çarpmasıyla ağır yaralanarak kaldırıldığı hastanede 12 gün sonra hayatını kaybetti.

Kaza, 3 Kasım 2021 Çarşamba günü Şehitkamil ilçesi Güvenevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, tramvay yolunun üzerindeki yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan 76 yaşındaki Şahin Kaplan'a tramvay çarptı. Çarpmanın etsiyle savrularak yere düşen ve kafasını yere çarpan talihsiz adam ağır yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı ile olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Şahin Kaplan'ı ilk müdahalenin ardından 25 Aralık Devlet Hastanesine kaldırdı.

Yaşam savaşını kaybetti

Hastanenin yoğun bakım servisinde 12 gündür tedavi gören 76 yaşındaki Şahin Kaplan, gece saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden yaşlı adamın cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumunda yapılan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Cenazenin, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde defnedileceği öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan geniş çaplı incelemenin sürdüğü belirtildi. - GAZİANTEP

Tramvayın çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti
Tramvayın çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

Gaziantep, Tramvay, Kasım, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tramvayın çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti - Son Dakika


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