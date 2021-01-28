Tramvayın çarptığı yaya yaralandı

SAMSUN'da raylı sistem yoluna giren Murat M., tramvayın çarpması sonucu yaralandı.

Kaza, saat 20.30 sıralarında İlkadım ilçesi, İstasyon Mahallesi'nde meydana geldi. Merkezden Tekkeköy istikametine seyir halinde olan 5511A plakalı Y.B. idaresindeki tramvay, raylı sistem yoluna girip yürüyen Murat M.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen Murat M., yaralandı. Kazayı gören çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan Murat M., ambulansla Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Murat M.'nin kolunun kırıldığı, hayati tehlikesinin de bulunmadığı belirtildi. Kaza nedeniyle bir süre aksayan tramvay seferide yeniden başlarken, vatman Y.B. ise, ifadesi alınmak üzere Gazi Polis Merkezi'ne götürüldü.