Tramvayın önüne atlayan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Tramvayın önüne atlayan kişi hayatını kaybetti

17.03.2022 13:38
Tramvayın önüne atlayan kişi hayatını kaybetti

İstanbul Fatih'te tramvayın önüne atlayan şahıs hayatını kaybetti.

İstanbul Fatih'te tramvayın önüne atlayan şahıs hayatını kaybetti. Olay nedeniyle tramvay seferleri bir süre durdu.

Olay, saat 12.00 sıralarında Pazartekke tramvay durağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, İbrahim P. isimli kişi, seyir halindeki tramvayın önüne atladı. Vatman, tramvayı durdurmaya çalışsa da başarılı olamadı. Şahıs olay yerinde hayatını kaybetti. Sağlık ekipleri cenazeyi İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırırken, polis ekipleri ise olay yerinde inceleme yaptı.

Öte yandan, olayın yaşandığı tramvayın içinde bulunan yolcular, yoluna yaya olarak devam etti. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından tramvay seferleri normale döndü. - İSTANBUL

Tramvayın önüne atlayan kişi hayatını kaybetti
Tramvayın önüne atlayan kişi hayatını kaybetti
Tramvayın önüne atlayan kişi hayatını kaybetti

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İstanbul'da tramvayın önüne atlayan kişi ağır yaralandı! İstanbul'da tramvayın önüne atlayan kişi ağır yaralandı! Fatih'te bir kişi tramvayın altında kaldı (1) Fatih'te bir kişi tramvayın altında kaldı (1)

İstanbul, Tramvay, Fatih, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tramvayın önüne atlayan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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