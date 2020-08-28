Tramvayın otobüse çarpma anı kamerada - Son Dakika

ABD'de ilk kez bir kişi, ikinci kez koronavirüse yakalandı

Fransa'da koronavirüs vakaları mart ayından bu yana en yüksek seviyeyi gördü

Akşener'den "Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?" sorusuna yanıt: Çok isterim ancak bunun için Türkiye'nin geleceği ile oynayamam