Tramvayın otobüse çarpma anı kamerada - Son Dakika

Bağcılar- Kabataş seferini yapan tramvayın, dönüş yapan halk otobüsüne çarptığı anlar kameralara yansıdı.
Bağcılar-Kabataş seferini yapan Ömer Karaman'ın kullandığı tramvay, Fındıklı Kavşağında dönüş yapmakta olan Süleyman Obalı'nın kullandığı 34 HK 3374 plakalı İstanbul Otobüs A.Ş'ye ait halk otobüsüne çarpmıştı. 2 kişinin yaralandığı feci kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Kameralara yansıyan görüntülerde tramvayın dönüş yapmaya çalışan otobüse hızla çarptığı görülüyor. Çarpmanın etkisiyle otobüsün sürüklendiği görülüyor.
(Doğan Can Cesur/İHA)
Haber Yayın Tarihi: 28.08.2020 15:27 - Kaynak: İHA
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