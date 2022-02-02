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Tramvayın sevimli yolcusu uyuyarak İstanbul turu attı - Son Dakika

Tramvayın sevimli yolcusu uyuyarak İstanbul turu attı

02.02.2022 09:08
Tramvayın sevimli yolcusu uyuyarak İstanbul turu attı

Beyazıt'ta tramvaya binen sevimli köpek koltukta uyuyarak İstanbul turu attı.

Beyazıt'ta tramvaya binen sevimli köpek koltukta uyuyarak İstanbul turu attı. Tramvaydaki yolcular o anları cep telefonu kameralarıyla kaydetti.

İstanbul'da Kabataş- Bağcılar seferini gerçekleştiren tramvaya Beyazıt durağında bir köpek bindi. Koltuğa yatan sevimli köpek bir süre sonra uyuyakaldı. Uyuyarak İstanbul turu yapan köpeğe yolcuların ilgisi yoğun oldu. Cep telefonu kameralarıyla kayıt altına alınan köpek yolculuğuna sefer boyunca devam etti. - İSTANBUL

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İstanbul, Bağcılar, Köpek, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tramvayın sevimli yolcusu uyuyarak İstanbul turu attı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tramvayın sevimli yolcusu uyuyarak İstanbul turu attı - Son Dakika
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