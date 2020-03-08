Tramvaylar kadın vatmanlara emanet - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tramvaylar kadın vatmanlara emanet - Son Dakika

Tramvaylar kadın vatmanlara emanet

6 saat önce

KAYSERİ'de, yıllık 41 milyon yolcunun taşındığı tramvaylarda kadın vatmanlar da görev yapıyor.

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KAYSERİ'de, yıllık 41 milyon yolcunun taşındığı tramvaylarda kadın vatmanlar da görev yapıyor. 102 vatman arasında bulunan 6 kadın, aile bütçelerine katkı sağlıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki olarak Kayseri Ulaşım A.Ş. bünyesinde 1 Ağustos 2009 tarihinde kentte kullanılmaya başlanılan hafif raylı sistem araçlarında görev yapan 102 vatman arasında kadınlar da bulunuyor. Her gün ortalama 424 seferin düzenlediği ve yılda 41 milyonun taşındığı tramvaylarda görev yapan 6 kadın vatman, sefer öncesi araçlarının kontrolünü yaparak işe başlıyor.

'GÜÇLÜ OLMAK ZORUNDAYIZ'

Kadın vatmanlardan Demet Gümüş, kentte 11 yıldır bu işi yaptığını söyleyerek, "3 ay eğitim gördük. Ardından da test sürüşlerine başladık. Çevremde bu işi yapan hiç kimse yoktu. Sınav yapıldığını duydum, tesadüfen girdim ve kazandım. Güne 05.30'da başlıyoruz. Evli olduğumuz için biraz zorlu oluyor; ama biz bu tempoya alıştık. Yolcular bir kadın olarak bizi karşılarında gördüklerinde mutlu oluyorlar, el sallıyorlar, selam vermeye çalışıyorlar. Tebrik edenler oluyor. Tramvay kullanmak kolay; ama bizim insanlarımız biraz zor. Bazen trafikte sarı çizgiyi geçen bazı araçlar oluyor, bu durumda zorlanabiliyoruz. Bir kadın olarak güçlü olmak zorundayız" dedi.

'OLUMLU TEPKİLER BİR ADIM ÖNDE'

Vatandaşlardan bazılarının olumsuz tepki verdiğini ancak olumlu tepkilerin kendilerine moral olduğunu söyleyen Tuba Baykara ise "Kadın olarak zorluk yaşadığımız dönemler oluyor. Bizi gördüklerinde hoşgörülü davrananlar olduğu gibi olumsuz tepki gösterip, istemeyenler de oluyor. Ama yaptığımız iş bize keyif veriyor. Belediyenin Kayseri'ye bu hizmeti sunması güzel bir olay, bizim de bu işe vesile olmamız bir kadın olarak beni mutlu ediyor. Yaptığım işten dolayı memnunum. Olumlu olaylar bizi bir adım önde götürüyor" diye konuştu.


Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 08:32 Kaynak: DHA
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