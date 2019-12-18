Tramvayların arasında sıkışan bu otomobilden sağ kurtuldu - Son Dakika
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Tramvayların arasında sıkışan bu otomobilden sağ kurtuldu

6 saat önce

Çekya'da bir kavşakta meydana gelen kazada bir otomobil iki tramvay arasında sıkıştı.

Tramvayların arasında sıkışan bu otomobilden sağ kurtuldu, System.String[]

Çekya'da bir kavşakta meydana gelen kazada bir otomobil iki tramvay arasında sıkıştı. Sürücü hurdaya dönen araçtan sağ kurtuldu. Kaza anı tramvayların içindeki ve yol üzerindeki kemaralarca kaydedildi.

Kaza önceki gün Çek Cumhuriyeti'nin ikinci büyük kenti Brno'da meydana geldi.

Bir kavşakta meydana gelen kazada, karşılıklı olarak seyreden tramvayların önünden karşıya geçmek üzere olan otomobil, tramvayların arasında sıkıştı. Kaza tramvaylardaki yol kamerası ve yol üzerindeki trafik kamerasınca da kaydedilirken, bölge polisi ve itfaiye ekipleri, itfaiye ekiplerinin kısa süre içinde bölgeye geldiğini ve araçta sıkışan sürücüyü kurtardığını duyurdu. Polis, sürücünün hafif yaralı olarak kurtulduğunu duyurarak, sürücülere kavşak geçişlerinde çok dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kazanın görüntüleri

Kaza bölgesinden zekilmiş fotoğraflar


Çek Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 01:35 Kaynak: DHA
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