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Trans birey, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü - Son Dakika

Trans birey, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü

17.01.2022 09:04

İzmir'de 48 yaşındaki trans birey Günay Ö. oturduğu apartmanın girişinde kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Dün saat 23.00 sıralarında Üçkuyular Mahallesi İnönü Caddesi numara 873'teki apartman girişinde trans birey Günay Ö., oturduğu apartmana girerken, arkasından gelen kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğradı.

YAŞAMINI YİTİRDİ

Günay Ö.'nün ensesinden bıçaklayan şüpheli, hızla olay yerinden kaçtı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlisinin yaptığı kontrolde Günay Ö.'nün hayatını kaybettiğini belirledi.

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KATİL ZANLISI ARANIYOR

Olay yeri inceleme ekipleri apartmanın girişinde incelemede bulundu. Günay Ö.'nün cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Soruşturma başlatan polis ekipleri şüphelinin kimliğinin tespit edilip yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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İnönü Caddesi, İzmir, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Trans birey, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Trans birey, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü - Son Dakika
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