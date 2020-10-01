DHA YURT BÜLTENİ - 11 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 11

Trans birey ve arkadaşları önce gasbetti, ardından hamama götürüp fuhşa tövbe ettirdiBursa'da L.G. (33), fuhuş yapmak için trans birey V.D. (27) ile buluştuğu sırada, 4 kişi tarafından gasbedildi.

DHA YURT BÜLTENİ - 11, System.String[]

Trans birey ve arkadaşları önce gasbetti, ardından hamama götürüp fuhşa tövbe ettirdi

Bursa'da L.G. (33), fuhuş yapmak için trans birey V.D. (27) ile buluştuğu sırada, 4 kişi tarafından gasbedildi. Şüpheliler, 20 bin TL'sini gasbettikleri L.G.'yi "Trans biriyle fuhuş yaptın, tövbe edeceksin" diyerek, hamama götürdü. L.G.'ye abdest aldırtan 4 şüpheli, ardından zorla özür diletti, tövbe ettirdi. Kısa sürede yakalanan 4 kişi, olayı V.D.'nin planladığını ve tüm yapılanların V.D. ile bağlantılarının anlaşılmaması için olduğunu itiraf etti. V.D.'nin de yakalanmasının ardından 5 kişi tutuklandı.

Olay, 24 Eylül'de merkez Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesi Fabrika Caddesi'nde meydana geldi. L.G., iddiaya göre fuhuş yapmak için aradığı trans birey V.D. ile anlaştı. L.G., bir süre sonra V.D.'yi Santral Garaj Mahallesi'nden otomobiliyle aldı. V.D. otomobile bindikten sonra telefonla aradığı bir kişiye "Soğanlı'ya gidiyorum, gel" dedi. Soğanlı Mahallesi girişinde L.G.'nin otomobilinin önü, bir araçla kesildi. Araçtan inen S.K., C.Y., A.S. ve A.A. pompalı tüfek doğrultarak L.G. ve V.D.'yi otomobilden indirdi.

'FUHUŞ YAPMAYI DÜŞÜNDÜĞÜM İÇİN ÖZÜR DİLERİM'Şüpheliler, L.G.'nin parasını ve cep telefonunu gasbetti. 4 kişi daha sonra iddiaya göre, V.D. ile aralarında bir bağlantı olmadığını düşünmesi için L.G.'ye "Trans biriyle fuhuş yaptın, tövbe edeceksin" dedi. Şüpheliler L.G.'ye zorla "Trans biriyle fuhuş yapmayı düşündüğüm için özür dilerim. Bir daha fuhuş yapmayacağım" dedirterek, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. 'ABDEST ALACAKSIN' DİYE HAMAMA GÖTÜRDÜLERV.D. ve S.K.'yi olay yerinde bırakan C.Y., A.S. ve A.A., L.G. ile otomobiline binip, ATM'ye gitti. 3 şüpheli, silah zoruyla L.G.'ye 20 bin TL'sini kendi hesaplarına havale ettirdi. İşlemin ardından şüpheliler L.G.'ye "Temizlenip, abdest alacaksın" diyerek hamama getirdi. C.Y., A.S. ve A.A., L.G. hamamda yıkandı. 3 şüpheli, yıkandıktan sonra L.G.'ye "Bir daha fuhuş yapmayacağım, tövbe ediyorum" dedirtti. Şüpheliler, hamamdan çıktıktan sonra L.G.'yi serbest bıraktı.YAKALANDILARL.G., polis merkezine giderek, yaşadıklarını anlattı. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, L.G.'nin şikayeti üzerine şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. L.G.'nin verdiği ifade doğrultusunda, gittikleri yerlerdeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, 4 kişinin kimliğini belirlendi. Şüphelilerin Hürriyet Mahallesi'nde oturduğunu belirleyen ekipler, düzenledikleri operasyonla S.K., A.S., C.Y. ve A.A.'yı yakalayarak, gözaltına aldı.5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDIGözaltına alınan şüpheliler, emniyette verdikleri ifadede, olayın trans birey V.D.'nin planı olduğunu, tüm yaptıklarını L.G.'nin V.D. ile aralarındaki bağlantıyı anlamaması için yapıldığını  itiraf etti. Bunun üzerine polis, V.D.'yi de gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, dün adliyeye sevk edildi. 5 şüpheli, 'nitelikli yağma' suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi

Haber: Derya EVREN-Kamera: BURSA,

==========================

Bursa'daki uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama

Bursa'da, polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, salı günü, uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen şüphelilerin evlerine operasyon düzenledi. Operasyonda A.Y., S.S., H.K., M.G., C.Ş. ve S.S. gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda; 260 gram metamfetamin, 365 gram bonzai, 310 gram esrar, 1 hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca ve bu silaha ait çok sayıda fişek ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, dün adliyeye sevk edildi. A.Y., S.S. ve H.K., çıkarıldığı mahkemece 'uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak' suçundan tutuklanırken, M.G., S.S. ve C.Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DHA YURT BÜLTENİ - 11
DHA YURT BÜLTENİ - 11
DHA YURT BÜLTENİ - 11

fuhuş operasyonu, Cep Telefonu, Türk Lirası, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 12:51 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ - 11 - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Meral Akşener'in A takımı belli oldu! MHP'den ihraç edilen Erhan Usta Başkanlık Divanı'na seçildi Kozalak toplarken elindeki demir çubuk enerji hattına temas eden genç, feci şekilde can verdi İran'da dolar ve euro tarihi rekor kırdı Meraklı kalabalık canıyla cebelleşen kadını görmek için sosyal mesafeyi hiçe saydı İşgal altındaki Karabağ'da Ermenistan-PKK/YPG iş birliğinin görüntüleri ortaya çıktı MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt: CHP'den teklif aldım Çalışandan patronu çılgına çeviren şaka: 2.500 liralık stop lambasını söktü, "İhtiyacım vardı" yazıp 5 lira bıraktı Üçüncü bebeğine hamile olan Chrissy Teigen, düşük yaptı
Köprüden atladıktan sonra üzerinden kamyonet geçen genç, yaşamını yitirdi Köprüden atladıktan sonra üzerinden kamyonet geçen genç, yaşamını yitirdi         
19:04
Son Dakika: Türkiye ve Yunanistan, Doğu Akdeniz gerginliğinde genel ilkelerde ortak anlayışa vardı Son Dakika: Türkiye ve Yunanistan, Doğu Akdeniz gerginliğinde genel ilkelerde ortak anlayışa vardı         
18:39
Başakşehir'in UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu Başakşehir'in UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu         
18:08
Doluluk yüzünden binemediği otobüsün önünü kesen kadın, vatandaşları çileden çıkardı Doluluk yüzünden binemediği otobüsün önünü kesen kadın, vatandaşları çileden çıkardı         
17:42
Türkiye'ye yaptırımın tartışıldığı AB zirvesinde Merkel'den yaptırım freni Türkiye'ye yaptırımın tartışıldığı AB zirvesinde Merkel'den yaptırım freni         
17:36
Akit TV'de Bakan Albayrak'ın döviz kuruyla ilgili sözlerine ağır eleştiri: Giydiğin ceket bile dolarla geliyor Akit TV'de Bakan Albayrak'ın döviz kuruyla ilgili sözlerine ağır eleştiri: Giydiğin ceket bile dolarla geliyor         
16:28
Azerbaycan'ın, Ermenistan top mevzisini vurduğu anda İsrail SİHA'sı görüldü Azerbaycan'ın, Ermenistan top mevzisini vurduğu anda İsrail SİHA'sı görüldü         
15:37
Oyun oynarken göle fazla yaklaşan çoban köpeği, timsaha yem oldu Oyun oynarken göle fazla yaklaşan çoban köpeği, timsaha yem oldu         
15:21
Giyim devi H&M yüzlerce mağazasını kapatacak Giyim devi H&M yüzlerce mağazasını kapatacak         
14:26
Selin Ciğerci, 27 bin TL'ye helikopter kiralayıp tatile çıktı Selin Ciğerci, 27 bin TL'ye helikopter kiralayıp tatile çıktı         
13:43
Cephe hattında ağır kayıplar veren Ermeni ordusundaki panik, kameralara yansıdı Cephe hattında ağır kayıplar veren Ermeni ordusundaki panik, kameralara yansıdı         
13:33
Travestiyi hamama götürüp gusül abdesti aldırdılar! Üstüne bir de yemin ettirdiler Travestiyi hamama götürüp gusül abdesti aldırdılar! Üstüne bir de yemin ettirdiler         
11:59
Mezar taşına yazılanı gören vatandaşlar Mezar taşına yazılanı gören vatandaşlar "Ölmek istemiyorum" diye dua ediyor         
11:40
Yoğun bakımdan çıkan talihsiz kadın, annesi ile kocasının evlendiğini öğrendi Yoğun bakımdan çıkan talihsiz kadın, annesi ile kocasının evlendiğini öğrendi         
10:30
Beyninde tümör tespit edilen genç şarkıcı Arif Akpınar, hayatını kaybetti Beyninde tümör tespit edilen genç şarkıcı Arif Akpınar, hayatını kaybetti         
08:44
Fahriye Evcen, yeğeniyle fotoğrafını paylaştı! Benzerlikleri görenleri şaşırttı Fahriye Evcen, yeğeniyle fotoğrafını paylaştı! Benzerlikleri görenleri şaşırttı         
07:37
İbo Show 9 yıl sonra ekranlara bomba gibi dönüyor! İşte ilk konukları İbo Show 9 yıl sonra ekranlara bomba gibi dönüyor! İşte ilk konukları         
00:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2020 19:56:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: DHA YURT BÜLTENİ - 11 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei