Trans bireye babasının numarasını verip, buluşma ayarlatmış

ADANA'da trans birey Ercan Z.'nin(54) evine baskın yaparak babası Ramazan T.'yi (56) bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Mehmet T. ile annesi Saliha T., adliyeye sevk edildi. Baskına katılan ancak cinayetin ardından kaçan ailenin diğer oğlu Hakan T.'nin 'kadınlara çok düşkün' diyerek, trans birey Ercan Z.'ye babasının telefon numarasını verip, buluşma ayarlattığı ortaya çıktı.Seyhan ilçesi Bahçeşehir Mahallesi'nde dün saat 22.00 sıralarında yaşanan olayda Hakan T. (32), kardeşi Mehmet T.(25) ve annesi Saliha T.(52) ile birlikte babaları Ramazan T.'yi takip etti. 2 kardeş ve anneleri, Ramazan T.'nin girdiği trans birey Ercan Z.'nin evine baskın yaptı. Mehmet T., çıplak halde gördüğü babasını bıçaklayarak öldürdü. Hakan T., Mehmet T. ve anne Saliha T. kaçarken, ihbar üzerine eve gelen polisler, trans birey Ercan Z.'yi gözaltına aldı.NUMARASINI OĞLU VERMİŞCinayet Büro ekipleri, Mehmet T. ve annesi SalihaT.'yi de saklandıkları yerde yakalayarak, gözaltına aldı.Trans birey Ercan Z. sorgusunda bir süre önce Hakan T. ile arkadaş olduğunu söyleyerek, "Hakan bana, tanıdığı olan bir adamın kadınlara çok düşkün biri olduğunu ve eşini sürekli aldattığını söyledi. Babası olduğunu bilmediğim Ramazan T.'nin numarasını verip, buluşma ayarlamamı ardından eve geleceklerini ve baskın yapacaklarını anlattı. Bu olaydan sonra eşinin bu kişiden boşanacağını belirterek, benden yardım istedi" dedi.EVE GELİP ANNESİNE SÖYLEMİŞGözaltına alınan anne Saliha T. de "Hakan o gece eve geldi. Babasının yine bir kadının evinde olduğunu söyledi. Zaten beni aldattığını biliyordum. Son kez gözümle görmek istedim. Baskın yapacağımız eve giderken yoldan odun aldım. Eve geldik, kapı açıldığında kadın sandığım Ercan Z.'yi yarı çıplak eşimi de çıplak gördüm. Ona odunla vurdum, ağlayınca oğlum Mehmet babasını bıçakladı" diye konuştu.Sorguları tamamlanan Mehmet T., SalihaT. ve Ercan Z. adliyeye sevk edildi. Polis kaçan Hakan T.'yi arıyor.



