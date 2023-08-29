Trans bireye yangın tüpüyle gaz sıktılar - Son Dakika

Trans bireye yangın tüpüyle gaz sıktılar

Son Güncelleme: 29.08.2023 15:02

Bursa'da otobüs durağındaki bankta oturan trans bireye, kamyonetle yaklaşan grup, yangın tüpüyle gaz sıktı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Bursa'da otobüs durağındaki bankta oturan trans bireye, kamyonetle yaklaşan grup yangın tüpüyle gaz sıktı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

DURAĞA YAKLAŞIP GAZ SIKTILAR

Gece saatlerinde, Osmangazi ilçesi Altıparmak Mahallesi Stadyum Caddesi'nde plakasız kamyonetteki grup, caddedeki otobüs durağına yanaştı. Gruptan bir kişi, yangın söndürme tüpünü duraktaki bankta oturan trans bireye doğrultup gaz sıktı.

Trans bireye yangın tüpüyle saldırı

KÜFÜR EDİP UZAKLAŞTILAR

Görüntülerde, trans bireyin oturduğu yerden kalkmadığı, kamyonette bulunanların ise küfrederek uzaklaştıkları görüldü. Kalabalık grup, o anları da kamyonetin arkasındaki araçla kendilerini takip eden arkadaşlarına cep telefonuyla kayıt altına aldırdı.

Kaynak: DHA

Osmangazi, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Trans bireye yangın tüpüyle gaz sıktılar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Trans bireye yangın tüpüyle gaz sıktılar - Son Dakika
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