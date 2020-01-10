Trans yağ ile mücadeleye STK'lardan videolu destek - Son Dakika
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Trans yağ ile mücadeleye STK'lardan videolu destek

6 saat önce

Sağlığa Evet Derneği ve Türk Kardiyoloji Derneği iş birliğiyle yürütülen Trans Yağ Farkındalık Projesi kapsamında sektörün sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, trans yağ ile mücadeleye destek verdi.

Trans yağ ile mücadeleye STK'lardan videolu destek, System.String[]

Sağlığa Evet Derneği ve Türk Kardiyoloji Derneği iş birliğiyle yürütülen Trans Yağ Farkındalık Projesi kapsamında sektörün sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, trans yağ ile mücadeleye destek verdi.

Sağlığa Evet Derneğinden yapılan açıklamaya göre, trans yağ kullanımının önlenmesi amacıyla sağlık ve gıda alanındaki birçok derneğin katılımıyla farkındalık videosu hazırlandı.

Videoda, Mutfak Dostları Derneği Başkanı Zeynep Kakınç, Mutfak Dostları Derneği Başkan Yardımcısı Osman Serim, Börekçiler Derneği Başkanı Bülent Dilbağı, Mutfak Ürünleri ve Margarin Sanayicileri Derneği (MÜMSAD) Genel Koordinatörü Ebru Akdağ, İş İnsanı-Baklava Ustası Nadir Güllü, Türkiye Yemek Sanayicileri Dernekleri Federasyonu Başkanı Sedat Zincirkıran ve Türkiye Aşçılar Derneği Federasyonu Başkanı Zeki Açıköz mesajlarıyla yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sağlığa Evet Derneği Başkanı Prof. Dr. Elif Dağlı, sağlık elçileri olan dernek temsilcilerinin mesajlarıyla hazırladıkları farkındalık videosuyla halka ulaşmaya çalıştıklarını belirtti.

Projenin uluslararası alanda da dikkati çektiğini vurgulayan Dağlı, "Yerel yiyecekler ve tatların sağlıklı, trans yağlardan arındırılmış yapılması önemseniyor. Bizde Osmanlı'dan gelen 600 yıllık yiyecek türlerinin içerisinde sağlıklı yağ kullanma geleneği var. Dolayısıyla mutfak ustaları bunu vurgulayarak, yerel lezzetlerin sağlıklı yağlarla yapılabileceğini vurgulamış oluyor. Bu tespitler son derece önemli." değerlendirmesini yaptı.

"Her yıl yarım milyon kişi koroner kalp hastalığından yaşamını yitiriyor"

Prof. Dr. Dağlı, gıdalarda kullanılan trans yağ nedeniyle dünyada yılda yarım milyon kişinin koroner kalp hastalığı nedeniyle yaşamını yitirdiğine dikkati çekerek, şu bilgileri paylaştı:

"Endüstriyel trans yağ yerine sağlıklı yağların kullanılması, maliyeti artırmadan, tadı değiştirmeden mümkündür. Dünya Sağlık Örgütü 2018 Mayıs ayında hükümetlere 2023 yılına kadar gıda tedarik zincirinden trans yağları kaldırmak üzere bir politika paketi sundu. Politika paketi, kanunlar ve düzenlemelerle sağlıklı yağların trans yağların yerine geçmesini, bu konuda farkındalık yaratılmasını ve mevzuata uyumun izlenmesini içermekteydi. Bir yıl içerisinde birçok ülkede daha trans yağ ile ilgili kanunların hayata geçmesi ve uygulanması izlendi. Dünya nüfusunun yüzde 31'ini oluşturan 28 ülkede 2,4 milyar kişi artık trans yağ ile ilgili kanunların koruması altındadır. 2018 yılı içerisinde 24 ülke daha değişikliği benimsedi, 6 ülke uygulamaya girdi."

Bazı ulusötesi firmaların da trans yağı ürünlerini kaldırmak üzere adım attığını aktaran Dağlı, "Gelişmeler ümit verici olmakla birlikte dünya nüfusunun çoğunluğu henüz trans yağların zararlı etkilerinden korunmamaktadır. Kanada, Amerika Birleşik Devletleri, Letonya, Tayland, Slovenya en iyi uygulamaları gerçekleştiren ülkeler olurken, Peru, Suudi Arabistan, Uruguay trans yağ kaldırılmasını yasalaştırmışlar, Hindistan ve Türkiye mevzuat görüşmelerini sürdürmektedir." ifadelerini kullandı.

Türk Kardiyoloji Derneği, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 04:44 Kaynak: AA
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