TransAnatolia 11. yılında Eskişehir'de başlayıp, Kars'ta bitecek

Gençlik ve Spor Bakanlığı izni ve Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu desteğiyle düzenlenen Türkiye'nin ilk ve tek, dünyanın ise zorlu yarışlarından biri olan TransAnatolia Rally Raid 11 Eylül'de Eskişehir'den başlayacak.

Tarihi Odunpazarı Bölgesi'nde düzenlenecek seramonik start ile yarışçılar 14 ilden geçip, 2 bin 300 kilometre yarışarak 18 Eylül'de Kars'ta bitiş noktasını görecek.

Toplamda 2 bin 300 kilometrelik zorlu ve macera dolu etapları olan TransAnatolia'ya, Türkiye, İtalya, Hollanda ve İngiltere'den otomobil ve motorsporları dünyasının önemli isimleri katılıyor. Bu yıl organizasyonda 39 motosiklet, 18 otomobil, 4 SSV, 5 Quad ve 3 kamyon olmak üzere toplam 69 araç ve 94 sporcu yarışacak.

Motosiklet kategorisinde İtalyan Ducati pilotu Andreo Rossi, Hollandalı pilot Michael Schafer, Hollandalı pilot Erik Klomp, İtalyan pilot Francesco Catanese, Türkiye Ralli Şampiyonu Murat Bostancı, Türkiye'de motosiklet sporunun gelişimine profesyonel servis sağlayıcılık ve eğitmenlik hizmetiyle katkı sağlayan Murat Yazıcı, Ejder Erişti, Serkan Özdemir, Devrim Özgür Arseven, Erkan Sertkaya gibi isimlerin yanı sıra, bu yıl motosiklet kategorisinde yarışan tek Türk kadın yarışçı Bodrum'dan Gökçen Kabaş da yarışta mücadele edecek.

Otomobil kategorisinde ise dört kez TransAnatolia genel klasman birinciliği olan Becce Motorsports takımından başarılı isimler katılım sağlarken, Atilla Baybara-Utku Olcar, Batuhan Korkut- Fırat Şahin, geçen yılın birincisi Tarık Gökbay- Osman Metin de katılıyor. Quard kategorisinde Maceraist takımından katılımcılar, kamyon kategorisinde ise Mercedes unimog ile Türkiye'de ilk kez yarışacak 6 yarışçı etapta renkli görüntülere sahne olacak.

Raid grubunda ise bu yıl iş, sanat ve spor dünyasının tanınan isimleri TransAnatolia katılımcıları arasında yer alıyor. Alp Taşkent, Cengiz Artam, Uğur Işık, Murat Bostancı, Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim bu yılki Raid kategorisindeki yarışçılardan bazıları.

TransAnatolia Genel Koordinatörü Burak Büyükpınar, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, şu ifadelere yer verdi:

"Organizasyon olarak 11 yıl önce çıktığımız bu yolda hedefimiz, tarihi ve doğasıyla adeta bir cennet olan vatanımızı, uluslararası ralli organizasyonlarımıza yerli ve yabancı yarışçıların katılımını sağlayarak, ülkemizi daha çok sporcunun tanımasına aracılık etmekti. Bu amacımızdan hiç uzaklaşmadık, 11 yıl içinde pek çok kere sıkıntılı dönemlerden geçtik fakat yılmadık ve 'devamlılık esastır' diyerek bu organizasyonu gerçekleştirdik. Geçtiğimiz yıl salgın koşullarında aldığımız Kovid-19 önlemleri ve uyguladığımız katı kurallarla, pandemide gerçekleşen ilk uluslararası yarış organizasyonunu yaptık. Bu yıl da pandemi koşulları devam ederken bir de üzerine ülkemizi derinden etkileyen orman yangınları eklendi. Yangınların kontrol altına alınmış olmasından dolayı çok mutluyuz. Bu zor günlerde çalışarak, üreterek ve hedefimizden sapmadan ülkemizin hayran bırakan coğrafyasını yerli ve yabancı sporcularımıza tanıtmaya devam edeceğiz. Katılımcılarımıza başarılar diliyoruz."

TransAnatolia'da bu yıl ilk kez renkli yol notları kullanılacak. Ayrıca dünyanın en önemli yarışlarında kullanılan ve en gelişmiş uydu takip sistemi olan stella sayesinde bu sene de yarışçılar için maksimum güvenlik önlemleri alındığı bildirildi.