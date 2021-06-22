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TransAnatolia'da kayıtlar rekora ulaşıyor - Son Dakika

TransAnatolia'da kayıtlar rekora ulaşıyor

22.06.2021 14:41
TransAnatolia'da kayıtlar rekora ulaşıyor, System.String[]

TransAnatolia, 13-21 Ağustos 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek.

TransAnatolia, 13-21 Ağustos 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek. Pandemi şartlarında motorsporları dünyasının yoğun ilgisiyle karşılaşan TransAnatolia Rally Raid'de kayıtlar şimdiden rekora koşuyor. Yarış Eskişehir'den başlayarak, Kars'ta son bulacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı izni ve Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu desteğiyle düzenlenen TransAnatolia Rally Raid'de yarış severleri Anadolu uygarlıklarının gözbebeği Eskişehir'den, Türkiye'nin zümrüt tacı Kars'a macera dolu bir yarış bekliyor. TransAnatolia'nın 11. yılında Anadolu'nun kadim topraklarında yarışacak sporcular sırasıyla Eskişehir, Ankara, Bolu, Çankırı, Kastamonu, Çorum, Yozgat, Tokat, Sivas, Erzincan, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Kars, Ardahan ve Artvin olmak üzere toplam 16 il sınırından geçerek yaklaşık 2.600 km yol yapacak.

13-21 Ağustos 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek yarış için, yol notları denince akla gelen ilk isim olan Jordi Arcarons, TransAnatolia 2021'in yol notlarını oluşturmak için 14 Haziran'da Türkiye'ye geldi.

Motorsporları dünyasının ünlü pilotu Xavier de Soultrait bu yıl da TransAnatolia'da yerini alacak. 1988 doğumlu Fransız pilot Xavier de Soultrait, geçtiğimiz yılın motosiklet kategorisinde birinci olmuş, 2021 yılında da yarışa katılmak istediğini ve Türkiye'ye hayran kaldığını belirtmişti. Ünlü pilot bu yılın da iddialı isimleri arasında.

TransAnatolia Genel Koodinatörü Burak Büyükpınar, "Geçtiğimiz yıl pandemi koşullarında gerçekleştirdiğimiz ilk uluslararası motorsporları yarışına, 100'ü aşkın yerli ve yabancı sporcu katılmıştı. Pandemi koşulları halen devam ediyor buna rağmen biz hem Türkiye'den hem de yurtdışındaki yarışçılardan büyük bir taleple karşı karşıya kaldık ve kayıtlarda rekor bir seviyeye ulaştık. TransAnatolia'ya 10 yılda bugüne kadar toplam 12 ülkeden, 786 yarışçı katıldı. 2021 yılında da İtalya, Hollanda, Fransa gibi ülkelerden katılacak sporcular vasıtasıyla Türkiye'nin sürprizli coğrafyalarını dünyaya tanıtma fırsatı bulacağız" dedi.

TransAnatolia Sportif Direktörü Orhan Çelen ise TransAnatolia'21 için rota oluşturma hazırlıklarının tamamlandığını belirtirken, "20 Mayıs'ta Eskişehir'den yola çıkan rota ekibi toplam 4.500 km yol kat etti. Yarışçıları bu yıl muhteşem bir coğrafyada çok keyifli bir yarış bekliyor. Rota çalışmalarında hava koşulları ekibi bir hayli yordu, her ne kadar ilkbaharda yapılan bir keşif çalışması olsa da Anadolu'nun değişen coğrafyası ve zemin şartları keşfin oldukça zor şartlarda gerçekleşmesine neden oldu. Tarihin tozlu sayfalarında adeta bir gezintiye çıkan ekip Kanuni Sultan Süleyman, Fatih Sultan Mehmet ve IV.Murat'ın su içtiği pınardan sularını içerken, 2.540 metrede kahvaltının tadını çıkartıp, 5.000 yıllık bir tarihin üzerindeki Alacahöyük köyünde muhteşem görüntülerle karşılaştı. Keşif gezisinde yerel halkın ilgisi ve desteği her yıl olduğu gibi bu yıl da ekibe büyük bir motivasyon sağladı" şeklinde konuştu.

TransAnatolia Rally Raid'de Motosiklet, 4x4 Otomobil, SSV, ATV ve Kamyonlar için rally ve raid olmak üzere iki ayrı kategori bulunuyor. Rally'de yarışçılar zamana karşı yarışırken Raid kategorisinde yarışçılar zamana karşı değil, navigasyonla mücadele ediyor. - İSTANBUL

Eskişehir, Pandemi, Türkiye, Ralli, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor TransAnatolia'da kayıtlar rekora ulaşıyor - Son Dakika Spor


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