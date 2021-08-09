SPOR TransAnatolia için geri sayım - Son Dakika

SPOR TransAnatolia için geri sayım

İSTANBUL, (DHA) - Türkiye'nin ilk ve tek, dünyanın ise en büyük ve zorlu yarışlarından biri olan TransAnatolia'da geri sayım başladı. 13-21 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek organizasyonda Eskişehir'den start alan yarışçılar 14 ilden geçerek Kars'a ulaşacak.

Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı izni ve Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu desteğiyle düzenlenen TransAnatolia Rally Raid'de yarış severleri Eskişehir'den Kars'a kadar sürecek olan bir yarış bekliyor. Organizasyonun 11'inci yılında Anadolu'da yarışacak sporcular sırasıyla Eskişehir, Ankara, Bolu, Çankırı, Kastamonu, Çorum, Yozgat, Tokat, Sivas, Erzincan, Gümüşhane, Erzurum, Kars ve Ardahan olmak üzere toplam 14 il sınırından geçerek 2.300 km yol yapacak. Özel etap oranının %67 ile en yüksek olduğu organizasyonda bu yıl yarışçıları oldukça zorlu etaplar bekliyor.