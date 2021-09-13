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TransAnatolia'nın ilk günü hareketli başladı - Son Dakika

TransAnatolia'nın ilk günü hareketli başladı

13.09.2021 14:52

- TransAnatolia'nın ilk günü hareketli başladı Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı izni ve Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu desteğiyle 11. kez düzenlenen TransAnatolia Rally Raid Eskişehir'den başladı.

- TransAnatolia'nın ilk günü hareketli başladı

İSTANBUL - Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı izni ve Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu desteğiyle 11. kez düzenlenen TransAnatolia Rally Raid Eskişehir'den başladı. 12 Eylül Pazar sabahı saat 07.00'de Eskişehir'den start alan yarışçılar, 357 km yol yaparak Sorgun'da ilk günü noktaladı.

Eskişehir'den Kars'a uzanan TransAnatolia Rally Raid macerası 12 Eylül Pazar sabahı start aldı. Bu yıl TransAnatolia'ya Türkiye, İtalya, Hollanda ve İngiltere'den toplam; 40 motosiklet, 19 otomobil, 4 SSV, 4 Quad ve 3 Kamyon olmak üzere 70 araç ve 96 yarışçı katıldı. Yarışın ilk gününde Eskişehir, Nallıhan ve Kızılcahamam özel etaplarında 281 km, toplamda ise 357 km yol yapan yarışçılar günü Sorgun Göleti'nde tamamladı.

Yarış süresince özellikle İtalyan motosikletçiler arasında dikkat çekici bir mücadele yaşanırken, en başarılı Türk pilot Ejder Erişti oldu. TransAnatolia'ya ilk kez katılan Süleyman Aydın ilk günden zorlu bir rakip olacağının sinyalini verdi. Anlas pilotu Serkan Özdemir güne hızlı başlarken, günü dokuzuncu sırada tamamladı. Ducati pilotlarından Murat Yazıcı uzun bir maraton olan TransAnatolia'ya temkinli başlamayı tercih etti.

Yarışın ilk günü olan 12 Eylül Pazar sıralama şu şekilde gerçekleşti:

Motosiklet grubunda; KTM 450 ile İtalya'dan yarışa katılan Alberto Bertoldi 5 saat 20 dakika 01 saniye ile birinci, KTM 500 EXC-F ile İtalyan Michelle Cotti 5 saat 20 dakika 06 saniye ile ikinci, KTM 450 ile İtalyan Cesare Zacchetti 5 saat 21 dakika 12 saniye ile üçüncü oldu.

Otomobil grubunda; SSV sınıfında Can-Am Maverick X3 ile yarışan İtalyan Federico Butto ve Filippo İppolito ikilisi 5 saat 17 dakika 3 saniye ile birinci, Suzuki Grand Vitara ile Becce Motorsport takımından Mert Becce & Sertaç Tatar ikilisi 5 saat 24 dakika 53 saniye ile ikinci, Suzuki Grand Vitara ile yarışan Murat Kamil Altun ve Tuvana Sayar ikilisi 5 saat 35 dakika 23 saniye ile üçüncü oldu. Kamyon sınıfında yarışan 3 Mercedes Unimog arasındaki sıralamada ise Murat Karahan & Mehmet Fürkan Saylam ikilisi 12 saat 24 dk 36 sn ile birinci; Ramazan Yılmaz - Onur Sırımoğlu ikilisi 12 saat 25 dk ile ikinci; İtalyan pilot Marino Mutti & Mert Özgün ikilisi 12 saat 45 dk 22 s. ile üçüncü oldu.

Yarışın ilk gününde talihsizlikler üst üste geldi

TransAnatolia'ya İtalya'dan Yamaha XT500 motosikletiyle katılan Flippo Colombo yarışın son etabında talihsiz bir kaza geçirerek ayak bileğini kırdı ve yarışa çok erken veda etti. İtalya'dan KTM 500 EXC-F ile katılan Michelle Cotti ise ilk etabın son 5 km'sinde yakıtının bitmesi sebebiyle zor anlar yaşadı. SSV ile yarışan Ertan Nacaroğlu - Eray Yanpar ikilisi ise yan yatırdıkları araçlarını kendi imkanlarıyla düzelterek zaman kaybına uğramalarına rağmen yola devam etti. Otomobil kategorisinde yarışan Adnan Ofluoğlu - Suat Çelik ikilisinin kullandığı Mercedes ML55 AMG aracı ise mekanik sorunlarla karşılaştı. Motosiklet grubunda Ducati Multistrada V4 ile yarışa katılan Andrea Rossi de etabın sonlarına yaklaştığı sırada düşerek omzunu incitti; buna rağmen günü altıncı sırada bitirmeyi başardı.

Yarışın 2. gününde Sorgun Göleti'nden start alacak yarışçılar, Çerkeş, Kurşunlu ve İstiklal yolu özel etaplarının toplamıyla 301 km'lik özel etapla toplam 493 km yol yapacaklar.

TransAnatolia'nın ilk günü hareketli başladı
TransAnatolia'nın ilk günü hareketli başladı
TransAnatolia'nın ilk günü hareketli başladı
TransAnatolia'nın ilk günü hareketli başladı

Eskişehir, İtalyan, Türkiye, Ralli, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor TransAnatolia'nın ilk günü hareketli başladı - Son Dakika Spor


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