TransAnatolia'nın seremonik startı bugün Beşiktaş'ta verildi - Son Dakika

TransAnatolia'nın seremonik startı bugün Beşiktaş'ta verildi

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu ve Türkiye Motosiklet Federasyonu işbirliği ile düzenlenen TransAnatolia Rally Raid'in seremonik startı bugün Dolmabahçe Sarayı otoparkından verildi.

TransAnatolia'nın seremonik startı bugün Beşiktaş'ta verildi, System.String[]

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu ve Türkiye Motosiklet Federasyonu işbirliği ile düzenlenen TransAnatolia Rally Raid'in seremonik startı bugün Dolmabahçe Sarayı otoparkından verildi. Sosyal mesafe ve maske kuralına uygun şekilde düzenlenen seremoniye çok sayıda yarışmacı katıldı.

Dünyanın en büyük ve zorlu rallilerinden olan ve 10. yılını kutlayan TransAnatolia bu yıl 15-22 Ağustos 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını sürecinde yapılacak ilk yarış olma özelliğini taşıyan TransAnatolia'nın seramonik startı Dolmabahçe Sarayı önündeki otopark alanından yapıldı.

TransAnatolia'da bu yıl 25 motosiklet, 37 4x4 otomobil, 3 SSV ve 5 ATV'den oluşan 70 araç yarışa katılacak. 16 Ağustos Pazar sabahı İstanbul Kemerburgaz Kent Ormanı'ndan başlayacak 2.850 km'lik rota; Bolu Abant, Haymana ve Karadağ'a kadar devam edecek ve aynı şekilde dönüş rotasıyla Şile'de son bulacak.

Yarışa katılan yabancı sporcular arasında motosiklet kategorisinde Fransız Xavier de Soultrait, İtalyan Alessandro Botturi, 2019 TransAnatolia birincisi İtalyan Maurizio Gerini, Fransız Adrien Van Beveren, Fransız RedBull pilotu Camille Chapeliere ve iki kez İtalya Şampiyonu olan Jacopo Cerutti gibi isimler yer aldı. Türk sporculardan geçen yılın otomobil kategorisi birincilerinden Becce Motorsporları adına Mert Becce & Sertaç Tatar, Tolga Yılmaz & Ebru Demirbay Erişti, motosiklet yarışçılarından Serkan Özdemir, Ejder Erişti gibi isimler de starttaki yerlerini aldılar.

Konuyla ilgili görüşlerini dile getiren TransAnatolia Genel Koordinatörü Burak Büyükpınar, salgın sürecinde böylesi kapsamlı bir organizasyonu yapabilmekten dolayı son derece mutlu olduklarını ve TransAnatolia'nın bu dönemde alanında dünyada düzenlenen ilk yarış olduğunun altını çizdi. Büyükpınar ayrıca; TransAnatolia'nın Türkiye'nin tanıtımı adına çok önemli bir organizasyon olduğunu ve bu nedenle Turizm ve Spor Bakanlığına katkılarından dolayı minnet duyduklarını dile getirdi. İstanbul'un adeta sembolü olan Dolmabahçe Sarayı'ndan start alabildikleri için de mutluluğunu ifade eden Büyükpınar, bu tarihi görüntüleri tüm dünya ile paylaşabilmelerine olanak sunan Turizm Bakanlığına ve ev sahipliğinde büyük katkılar sağlayan Beşiktaş Belediyesine teşekkürlerini dile getirdi.

(İHA)

Dolmabahçe Sarayı, Motosiklet, Beşiktaş, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2020 20:57

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel TransAnatolia'nın seremonik startı bugün Beşiktaş'ta verildi - Son Dakika
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