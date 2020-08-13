TransAnatolia Ralli Raid heyecanı İstanbul'da yaşanacak

15-22 Ağustos arasında gerçekleştirilecek 2850 kilometrelik yarışta, 4×4 otomobil, kamyon, motosiklet, SSV ve ATV kategorilerinde şampiyonlar belli olacak. Bolu, Haymana ve Karadağ'ı ziyaret edecek TransAnatolia'da, Red Bull sporcusu Camille Chapeliere motosiklet kategorisinde mücadele edecek.

Dünyanın en büyük ve zorlu rallilerinden biri olarak değerlendirilen TransAnatolia Ralli Raid, 15 Ağustos Cumartesi Günü, İstanbul'da yola çıkacak. Bu seneki 10. yılını yeni güzergahı ile kutlayan TransAnatolia'nın şampiyonları 22 Ağustos Cumartesi Günü yine İstanbul'da belli olacak.

2850 kilometrelik yarışta 4×4 otomobil, kamyon, motosiklet, SSV ve ATV kategorilerinde yaklaşık 80 araç, İstanbul'dan Bolu'ya, oradan Haymana'ya geçecek. Haymana sonrası rotasını Karadağ'a kıracak olan araçlar sonrasında aynı rotayla İstanbul'a dönecekler.

BURAK BÜYÜKPINAR: BU SENENİN İLK RALLİ RAİD YARIŞI

TransAnatolia Genel Koordinatörü Burak Büyükpınar, kendileri için özel bir yaşandığını belirterek, "TransAnatolia'nın bu sene 10. yılı. Bu bizim çok önemli bir yıl. Geçen senenin sonundan itibaren 2020 TransAnatolia'nın planlamasını yapıyoruz. Bu özel yıla yakışan şekilde İstanbul'dan startımızı vermeyi planlıyorduk. Tüm dünyanın içinden geçtiği olağanüstü durum beklediğimizden uzun sürdü. Şubat ayından beri tüm dünyada hiçbir organizasyon yapılamadı. Biz ise durmadık. Tüm sağlık ve güvenlik önlemlerimizi aldık. TransAnatolia bu sene yapılacak ilk Ralli Raid olacak. Bu sebeple de tüm dünyanın gözü üzerimizde olacak. Bu süreçte ve hatta TransAnatolia'nın büyüyerek bugünlere gelmesinde başından beri yanımızda olan Red Bull'a teşekkür ediyoruz. Kendileriyle çok değerli bir iş birliğimiz var. Umarım bu sene TransAnatolia'yı en yüksek seviyeye taşıyabileceğiz" dedi.

CHAPELIERE: DÜNYANIN EN İYİSİ OLACAĞIM

Kariyerinin en önemli Ralli Raid'ini TransAnatolia'da koşacak olan Red Bull sporcusu Camille Chapeliere ise, "Çünkü bu benim ilk ralli raid yarışım. Bu yarıştan çok şey öğreneceğimi düşünüyorum. İlk defa Türkiye'ye geliyorum ama sosyal medyadan bu yarışla ilgili gördüğüm şeyler çok iyiydi. Burada çok önemli bir tecrübe elde edeceğimi düşünüyorum. Startın verilmesini dört gözle bekliyorum. Hızlı gitmek bu tür bir rallide yeterli değil. Doğru bir şekilde sürüşünüzü gerçekleştirmelisiniz. Hedefim yarışı bitirmek ki sonucun da bu hedefle birlikte geleceğine inanıyorum. Red Bull'un da desteği ile dünyanın en iyi ralli raid sürücülerinden biri olacağım" diye konuştu.