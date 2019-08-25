TransAnatolia Rallisi heyecanı başladı
1 saat önce
Sporu, tarihi, kültürü ve coğrafyayı içinde barındıran TransAnatolia rallisi, Bolu'da yapılan açılış töreniyle başladı.
Sporu, tarihi, kültürü ve coğrafyayı içinde barındıran TransAnatolia rallisi, Bolu'da yapılan açılış töreniyle başladı.
Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 09:45
Tarih belli oldu! Benzin ve motorine zam geliyor Yakın çevresine göre Ahmet Davutoğlu'nun hedefinde MHP, Binali Yıldırım ve HDP var Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Emine Bulut cinayeti sonrası idam açıklaması: Benim kararım nettir Suriyelilerin kılıç, pala, bıçaklı kavgası kameraya yansıdı: 1 ölü, 7 yaralı