Son Dakika Haberleri: TransAnatolia Rallisi heyecanı başladı
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TransAnatolia Rallisi heyecanı başladı

1 saat önce

Sporu, tarihi, kültürü ve coğrafyayı içinde barındıran TransAnatolia rallisi, Bolu'da yapılan açılış töreniyle başladı.

TransAnatolia Rallisi heyecanı başladı, System.String[]

Sporu, tarihi, kültürü ve coğrafyayı içinde barındıran TransAnatolia rallisi, Bolu'da yapılan açılış töreniyle başladı.

Bolu, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 09:45 
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