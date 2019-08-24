Son Dakika Haberleri: Transanatolia rallisi yarın başlıyor (2)
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Transanatolia rallisi yarın başlıyor (2)

28 dakika önce

KENT MERKEZİNDE GÖSTERİ DÜZENLENDİYarın, Abant'tan startı verilecek olan TransAnatolia rallisi öncesi katılımcılar, Bolu kent merkezinde gösteri yaptı.

Transanatolia rallisi yarın başlıyor (2), System.String[]

KENT MERKEZİNDE GÖSTERİ DÜZENLENDİ
Yarın, Abant'tan startı verilecek olan TransAnatolia rallisi öncesi katılımcılar, Bolu kent merkezinde gösteri yaptı. Kent Meydanı'nda kurulan alana getirilen yarışlarda kullanılacak olan motosiklet, atv ve kamyonlar ilgi çekti. Bir çok kişi araçlarların yanında fotoğraf çektirdi. Daha sonra araçlarına binen yarışmacılar Bolululara gösteri turu yaptı. Etkinlik kapsamında dans gösterisi de düzenlendi. Halk dansçı kızların gösterisini de ilgiyle izledi. Daha sonra Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan tarafından yarışmanın sembolik olarak startı verildi. Zorlu yarış yaran sabah 08.00'da Abant'tan başlayıp 31 Ağustos'ta Göbeklitepe'de sona erecek.



Bolu, Spor

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 07:36 Kaynak: DHA
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