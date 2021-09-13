Üye Girişi
TransAnatolia Rally Raid'de sürücüler Çorum'a ulaştı - Son Dakika

TransAnatolia Rally Raid'de sürücüler Çorum'a ulaştı

13.09.2021 21:21
TransAnatolia Rally Raid'de sürücüler Çorum'a ulaştı, System.String[]

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun desteğiyle düzenlenen ve Eskişehir'den başlayan TransAnatolia Rally Raid'de sürücüler Çorum'a ulaştı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun desteğiyle düzenlenen ve Eskişehir'den başlayan TransAnatolia Rally Raid'de sürücüler Çorum'a ulaştı.

Organizasyonun ikinci gününde sürücüler, 301 kilometrelik Çerkeş, Kurşunlu ve İstiklal Yolu özel etaplarıyla birlikte toplam 493 kilometre yol yaparak, Çorum'a geldi.

Bir pazar alanında oluşturulan servis noktasında araçlarının bakımını yapan sürücülüler, üçüncü gün Sivas Yıldız Dağı'ndaki kamp alanına ulaşmak üzere Çorum'dan ayrılacak.

TransAnatolia Operasyon Koordinatörü Orhan Çelen, AA muhabirine, TransAnatolia'nin dünya markası haline gelen büyük bir organizasyon olduğunu söyledi.

Etkinliğin bu yıl bir ay gecikmeli olarak başladığını hatırlatan Çelen, "Bu da bazı dezavantajlara neden oluyor. Gün ışığından ortalama 45 dakika kaybediyoruz. Dolayısıyla programımız sıkışmak zorunda kalıyor. Yarışın olağan akışı içindeki ufak tefek aksiliklerin haricinde herhangi bir problemimiz yok." dedi.

Katılımcı sayısı olarak 11 yılın zirvesini gördüklerini dile getiren Çelen, "TransAnatolia artık bir dünya markası. Özellikle bu branşın camiasında dünya çapında bilinen bir etkinlik. Bu sene umduğumuzu bulacaktık ancak eğer bu yarış iptal edilmeseydi 8 ülkeden 126 yarışmacıyla start alacaktık. Maalesef ertelemeden dolayı Türkiye'ye gelip, geri dönmek zorunda kalan bazı takımlar, programlarından dolayı tekrar gelemedi. Ancak yine de 11 yılın maksimum sayısı olan 89 araçla start aldık ve devam ediyoruz." diye konuştu.

Becce Motorsport takımından Mert Becce de ehliyetini aldığı günden beri bu sporun içinde olduğunu belirterek, "TransAnatolia, Türkiye'nin en büyük ve zorlu maraton yarışı. Birçok da yabancı var. İlk gün lastiklerimiz patladı, bugün yağmur yağdı. Bir sürü aksaklık yaşadık ama TransAnatolia'nın doğasında olan bir şey bu. Bu bizim için bir tutku. Herkesin yapabileceği bir iş değil çünkü çok fazla çile çektiğin bir kısmı var ama öyle haz alıyoruz ki en iyi şekilde yapmaya, ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

Motosikletçiler arasında en başarılı pilotlardan biri olarak gösterilen Ejder Erişti ise TransAnatolia'ya 2013 yılında otomobille, son 7 yıldır da motosikletle katıldığını anlattı.

Her yıl kendini geliştirdiğini ifade eden Erişti, "Maksat maçı bitirmek. Çok profesyonel olmasak da bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. İlk iki günün zor olacağı bize söylenmişti ama bu kadar zor olacağını tahmin etmemiştim. Gerçekten artık ayakta duracak halimiz kalmadı. 12 saat hiç durmaksızın motosiklet kullandık. Bir şekilde devam ediyoruz. 2015'te yine Kars'a gitmiştik ve otomobille kazanmıştım. Bu sene de inşallah bir şeyler olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Erişti, organizasyonun da son derece başarılı olduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

TransAnatolia Rally Raid'de sürücüler Çorum'a ulaştı
TransAnatolia Rally Raid'de sürücüler Çorum'a ulaştı
TransAnatolia Rally Raid'de sürücüler Çorum'a ulaştı
TransAnatolia Rally Raid'de sürücüler Çorum'a ulaştı
TransAnatolia Rally Raid'de sürücüler Çorum'a ulaştı

Eskişehir, Türkiye, Ralli, Çorum, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor TransAnatolia Rally Raid'de sürücüler Çorum'a ulaştı - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Selçuk Tepeli'ye sert tepki: Kanal değişince başka bir karakter ortaya çıkıyor 21:28 AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Selçuk Tepeli'ye sert tepki: Kanal değişince başka bir karakter ortaya çıkıyor 7 aydır sessizdiler! Kuzey Kore'den uzun zaman sonra füze denemesi 21:25 7 aydır sessizdiler! Kuzey Kore'den uzun zaman sonra füze denemesi Duyanların bile ayakları geri gidiyor! İşte Tarsus'taki gizemli ev dahil Türkiye'de girilmesi yasak olan 9 yer 21:04 Duyanların bile ayakları geri gidiyor! İşte Tarsus'taki gizemli ev dahil Türkiye'de girilmesi yasak olan 9 yer
Diyanet'ten açık büfe açıklaması: Aşırıya kaçmadan almak helaldir 20:38 Diyanet'ten açık büfe açıklaması: Aşırıya kaçmadan almak helaldir Doktoru, önlüğündeki spermler yaktı! Ameliyathanede narkozlu sandığı 3 kadınla cinsel ilişkiye girdi 19:40 Doktoru, önlüğündeki spermler yaktı! Ameliyathanede narkozlu sandığı 3 kadınla cinsel ilişkiye girdi Ronaldo'nun eski aşkı sınır tanımadı! Irina Shayk'tan 'Yok artık' dedirten cesur poz 19:04 Ronaldo'nun eski aşkı sınır tanımadı! Irina Shayk'tan 'Yok artık' dedirten cesur poz
Cristiano Ronaldo ve CZN Burak ortak oluyor 18:21 Cristiano Ronaldo ve CZN Burak ortak oluyor Antalya'da aynı bölgede 2 saat arayla iki gencin cansız bedeni bulundu 17:56 Antalya'da aynı bölgede 2 saat arayla iki gencin cansız bedeni bulundu

Son Dakika Haberleri
18:53 12 yıl önce dünya turuna çıkan Shogan Kameda, Türkiye'de bıçaklandı
18:26 Haftalardır yoğun bakımda tedavi edilen 2 buçuk yaşındaki çocuk, hayatını kaybetti
18:21 Cristiano Ronaldo ve CZN Burak ortak oluyor
18:20 Abi kardeş, 5 ay aralıkla trafik kazasında hayatını kaybetti
18:15 Binanın çatısında çıkan yangında 100 güvercin telef oldu
18:09 Yatak ve baza imalathanesinde yangın çıktı
18:01 Walmart, kripto para birimi Litecoin ile işbirliğine gidiyor
17:48 Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun esnaf ziyaretinde yaptığı espri herkesi güldürdü
17:16 Balıkçılar, attıkları ağa takılan ceset karşısında büyük şaşkınlık yaşadı
17:12 Emre Belözoğlu, yorumculuğa başlıyor! Artık Exxen'de
Saadet Partili Oğuzhan Asiltürk hastaneye kaldırıldı Saadet Partili Oğuzhan Asiltürk hastaneye kaldırıldı         
21:36
Yetiştirme yurdunda panik anları! Görevlilere sinirlenen genç kız yatak ve yorganını yaktı Yetiştirme yurdunda panik anları! Görevlilere sinirlenen genç kız yatak ve yorganını yaktı         
21:25
Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'den küfür savunması Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'den küfür savunması         
21:22
40 yıldır ormanlarda yaşayan 40 yıldır ormanlarda yaşayan "Gerçek Tarzan" modern hayata döndükten sonra kanserden öldü         
20:49
Afganistan eski Genelkurmay Başkanı Kerimi'den Haberler.com'a tarihi itiraf: Önceki hükümet yolsuzluk yapıyordu Afganistan eski Genelkurmay Başkanı Kerimi'den Haberler.com'a tarihi itiraf: Önceki hükümet yolsuzluk yapıyordu         
19:43
Son Dakika: Türkiye'de 13 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 231 kişi vefat etti 24 bin 613 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 13 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 231 kişi vefat etti 24 bin 613 yeni vaka tespit edildi         
19:16
Bambaşka biri olmuş! İmaj değiştiren ünlü oyuncu Ozan Güven, şimdi de İstanbul'dan ayrıldı Bambaşka biri olmuş! İmaj değiştiren ünlü oyuncu Ozan Güven, şimdi de İstanbul'dan ayrıldı         
18:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli otomobille ilgili müjdeyi verdi: 2022 sonunda banttan indirmeyi hedefliyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli otomobille ilgili müjdeyi verdi: 2022 sonunda banttan indirmeyi hedefliyoruz         
18:01
Tecavüze uğradıktan sonra baygın halde bulunan kadın hayatını kaybetti Tecavüze uğradıktan sonra baygın halde bulunan kadın hayatını kaybetti         
16:32
Devlet desteği aldı, 50 lirayla başladığı işini büyüttü! Yıllık kazancı 3 milyon liraya ulaştı Devlet desteği aldı, 50 lirayla başladığı işini büyüttü! Yıllık kazancı 3 milyon liraya ulaştı         
15:32
Gülşah Saraçoğlu, katıldığı davetteki derin yırtmaçlı elbisesi ile dikkat çekti Gülşah Saraçoğlu, katıldığı davetteki derin yırtmaçlı elbisesi ile dikkat çekti         
14:46
1964 model minibüsü 350 bin lira masrafla orijinaline yakın hale getirdi 1964 model minibüsü 350 bin lira masrafla orijinaline yakın hale getirdi         
14:42
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'dan korona aşısı ile ilgili ilginç yorum: 3 kulaklı 5 gözlü yaratıklar doğmasına yol açabilir Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'dan korona aşısı ile ilgili ilginç yorum: 3 kulaklı 5 gözlü yaratıklar doğmasına yol açabilir         
14:33
1960 yılında beri Marmara Denizi'nde görünmüyordu! Orfoz balığı 61 yıl sonra görüntülendi 1960 yılında beri Marmara Denizi'nde görünmüyordu! Orfoz balığı 61 yıl sonra görüntülendi         
14:24
Birinde 92, diğerinde 50 lira! Zincir marketlerin uyguladığı fiyat farkı, vatandaşı şaşkına çevirdi Birinde 92, diğerinde 50 lira! Zincir marketlerin uyguladığı fiyat farkı, vatandaşı şaşkına çevirdi         
14:05
Fuhuş operasyonunda veresiye defteri bulundu! Müşterilerin 200-300 lira borçları varmış Fuhuş operasyonunda veresiye defteri bulundu! Müşterilerin 200-300 lira borçları varmış         
11:18
Estetik ameliyat olan Aleyna Kalaycıoğlu son halini takipçileriyle paylaştı Estetik ameliyat olan Aleyna Kalaycıoğlu son halini takipçileriyle paylaştı         
00:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.09.2021 21:49:17. #1.11#
SON DAKİKA: TransAnatolia Rally Raid'de sürücüler Çorum'a ulaştı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement