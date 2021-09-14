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TransAnatolia Rally Raid'de sürücüler Çorum'dan ayrıldı - Son Dakika

TransAnatolia Rally Raid'de sürücüler Çorum'dan ayrıldı

14.09.2021 09:52

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun desteğiyle düzenlenen ve Eskişehir'den başlayan TransAnatolia Rally Raid'in üçüncü gününde sürücüler, Çorum'dan ayrıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun desteğiyle düzenlenen ve Eskişehir'den başlayan TransAnatolia Rally Raid'in üçüncü gününde sürücüler, Çorum'dan ayrıldı.

Organizasyonun ikinci gününde sürücüler, 301 kilometrelik Çerkeş, Kurşunlu ve İstiklal Yolu özel etaplarıyla birlikte toplam 493 kilometre yol yaparak, Çorum'a geldi.

Bir pazar alanında oluşturulan servis noktasında araçlarının bakımını yapan sürücüler, yarışın üçüncü gününde Sivas Yıldız Dağı'ndaki kamp alanına ulaşmak üzere Çorum'dan ayrıldı.

TransAnatolia Rally Raid'den yapılan açıklamaya göre, ilk günü oldukça hızlı geçen yarışlar, TransAnatolia'nın ikinci gününde İstiklal yolu etabında başlayan yoğun yağış sebebiyle daha temkinli ve düşük tempoda ilerledi.

Motosiklet kategorisinde İtalyanların zirve mücadelesi devam ederken, ANLA sporcusu Serkan Özdemir, Türk pilotlar arasında öne çıkan isim oldu ve günü beşinci sırada tamamladı. Otomobil kategorisinde ise SSV sınıfının iddialı isimlerinden Ertan Nacaroğlu ve Eray Yanpar ikilisi, etabı ideal süresinde tamamlayamadıkları için ceza alarak sıralamada geriye düştü.

Dünkü yarışlar sonunda motosiklet kategorisinde; KTM 450 ile yarışan İtalyan Cesare Zacchetti 5 saat 34 dakika 51 saniye ile birinci, KTM 450 ile yarışan İtalyan Alberto Bertoldi 5 saat 43 dakika 49 saniye ile ikinci, Beta 430 ile yarışan İtalyan Nicola Quinto 5 saat 52 dakika 32 saniye ile üçüncü sırada yer aldı.

Otomobil kategorisinde ise SSV sınıfında pazar günkü sıralama değişmedi. Can-Am Maverick X3 ile yarışan İtalyan Federico Butto ve Filippo Ippolito ikilisi 5 saat 39 dakika 12 saniye ile birinci, Suzuki Grand Vitara ile Becce Motorsport takımından Mert Becce ve Sertaç Tatar ikilisi 5 saat 49 dakika 19 saniye ile ikinci, Suzuki Grand Vitara ile yarışan Murat Kamil Altun ve Tuvana Sayar ikilisi 6 saat 52 saniye ile üçüncü oldu. Mitsubishi L200 ile yarışan Ahmet Tınkır ve Ali Günpay ikilisi sıralamadaki yerlerini koruyarak günü dördüncü sırada tamamladı. Geçen yılın kategori şampiyonu Land Rover ile yarışan Tarık Gökbay ve Osman Metin ikilisi ise günün çıkışını yaptı ve bir önceki güne göre 12 sıra yükselerek yarışı onuncu sırada tamamladı.

Kamyon sınıfındaki sıralamada da Murat Karahan ve Mehmet Fürkan Saylam ikilisi 7 saat 34 dakika 51 saniye ile birinci, Ramazan Yılmaz ve Onur Sırımoğlu ikilisi aldıkları ceza süresiyle 12 saat 57 dakika 20 saniye ile ikinci oldu.

Yarışçılar bugün 222 kilometreden oluşan Çorum, Hititler ve Yıldız Dağı özel etaplarını geçip toplam 341 kilometre yol katederek günü Yıldız Dağı kamp alanında tamamlayacak.

Bu yıl TransAnatolia'ya Türkiye, İtalya, Hollanda ve İngiltere'den toplam 40 motosiklet, 19 otomobil, 4 SSV, 4 Quad ve 3 kamyon olmak üzere 70 araç ve 96 yarışçı katıldı.

On birinci yılında TransAnatolia'nın sponsorları arasında Korlas (Ducati), Eti, Spor Toto, General Tire, Castrol, ANLAS, İzeltaş, Fikirmedya, Anafarta ve Jules Verne bulunuyor.

TransAnatolia Rally Raid'de sürücüler Çorum'dan ayrıldı
TransAnatolia Rally Raid'de sürücüler Çorum'dan ayrıldı
TransAnatolia Rally Raid'de sürücüler Çorum'dan ayrıldı
TransAnatolia Rally Raid'de sürücüler Çorum'dan ayrıldı
TransAnatolia Rally Raid'de sürücüler Çorum'dan ayrıldı

Otomobil, Türkiye, Ralli, Çorum, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TransAnatolia Rally Raid'de sürücüler Çorum'dan ayrıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: TransAnatolia Rally Raid'de sürücüler Çorum'dan ayrıldı - Son Dakika
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