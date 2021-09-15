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TransAnatolia Rally Raid'de sürücüler Sivas'a ulaştı (1) - Son Dakika

TransAnatolia Rally Raid'de sürücüler Sivas'a ulaştı (1)

15.09.2021 20:49

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun desteğiyle düzenlenen ve Eskişehir'den başlayan TransAnatolia Rally Raid'de sürücüler Sivas'a ulaştı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun desteğiyle düzenlenen ve Eskişehir'den başlayan TransAnatolia Rally Raid'de sürücüler Sivas'a ulaştı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Eskişehir'den başlayarak Kars'a uzanan 2 bin 300 kilometrelik rotanın dördüncü gününde yarışmacılar, Sivas Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi'ne geldi.

Yıldız Dağı'nda kamp yapan yarışmacılar, Sivas'ın eşsiz coğrafyası ve muhteşem tabiatı içinde kıyasıya bir mücadele sergiledi. Yarışmacılar, Tozanlı Vadisi, Doğanşar-Dipsiz Göl, Zara-Kösedağ ve İmranlı-Kızıldağ özel etaplarıyla toplam 249 kilometrelik parkuru tamamladı.

Yarışmacılara yerel ürünler ikram edildi

Daha sonra Zara ilçesine bağlı Kaplan Köyü yakınlarında mola veren yarışmacılara, yöre halkının hazırladığı yerel ürünler ikram edildi.

TransAnatolia Operasyon Koordinatörü Orhan Çelen, AA muhabirine, yarışmanın 5. gününü Erzincan'ın Refahiye ilçesinde tamamlayacaklarını söyledi.

Erzurum'dan geçerek cumartesi günü Kars'a ulaşmayı hedeflediklerini belirten Çelen, "Eskişehir'den 89 araç start aldı. Tabii mekanik arızalar, ufak tefek kazalar oluyor. Yarışmacı sayısı her gün değişiyor. Şu an 80 civarında araçla yarışıyoruz. Bu rakamla da Sarıkamış'a ulaşacağız." ifadelerini kullandı.

Otomobil kategorisinde mücadele eden TBMM Plan ve Bütçe Komisyon Üyesi Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim ise 30 yıldır yarıştığını ifade ederek, "Ralli tırmanma motor sporlarıyla ilgileniyorum. Bu hastalığı da dedemden aldım. Paris Dakar Rallisi vardı eskiden, şimdi Dakar Suudi Arabistan'da yapılıyor son üç yıldır. Çocukluğumdan beri ona katılmak istemişimdir fakat imkan olmadı. TransAnatolia'nın uluslararası olması için uğraşıyoruz. Biz de hem stres atıyoruz, hem de destek veriyoruz." diye konuştu.

Organizasyonun basın sözcüsü Elif Özyıldırım da yarışmaya farklı ülkelerden yarışmacıların katıldığını dile getirdi.

Kadın yarışmacıların da organizasyonda yer almasının mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Özyıldırım, "Motosiklet ve otomobil grubunda yarışan Türk kadın yarışmacılarımız var. Organizasyon bütününe de baktığımızda, organizasyon ekibimizin yaklaşık yüzde otuzu kadınlardan oluşuyor. Hani otomobil sporları çok erkek için gözükse de biz kadınlar arkada tam destek olarak muhteşem bir iş çıkarıyoruz diye inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

TransAnatolia'ya Türkiye, İtalya, Hollanda ve İngiltere'den toplam 39 motosiklet, 19 otomobil, 4 SSV, 5 quad ve 3 kamyon olmak üzere 70 araç ve 96 yarışçı katılıyor.

TransAnatolia Rally Raid'de sürücüler Sivas'a ulaştı (1)
TransAnatolia Rally Raid'de sürücüler Sivas'a ulaştı (1)
TransAnatolia Rally Raid'de sürücüler Sivas'a ulaştı (1)
TransAnatolia Rally Raid'de sürücüler Sivas'a ulaştı (1)
TransAnatolia Rally Raid'de sürücüler Sivas'a ulaştı (1)

Eskişehir, Otomobil, Ralli, Sivas, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor TransAnatolia Rally Raid'de sürücüler Sivas'a ulaştı (1) - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: TransAnatolia Rally Raid'de sürücüler Sivas'a ulaştı (1) - Son Dakika
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