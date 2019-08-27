TransAnatolia yarışçıları geceyi Acıgöl'de geçirdi

Dünya'nın ise önde gelen Rally Raid yarışlarından TransAnatolia'nın yarışmacıları Karapınar ilçesi sınırları içerisindeki Acıgölde kamp kurdu.

24-31 Ağustos tarihleri arasında düzenlen TransAnatolia Rally Raid yarışlarına 7 ülkeden 129 yarışmacı katılırken, katılımcıların 30'u yabancı uyruklu.

Türkiye'de ilk ve tek olma özelliğini gösteren yarış, dünyadaki büyük ve zorlu parkurlardan da biri olarak biliniyor.

Bu yıl dokuzuncusu düzenlenen ve motor sporlarının maratonu sayılan TransAnatolia yarışlarında, başarılı olmak için, dayanıklılık, navigasyon bilgisi, strateji ve hız gerekiyor.

7 gün sürecek parkurda 48 motosiklet, 4 SSV, 3 ATV, 27 otomobil ve 3 kamyonun yarışıyor.

Karapınar Belediye Başkanı Mehmet Yaka ve Başkan Yardımcısı Halil Aker ilçe sınırlarında konaklayan konuk ekipleri ziyaret ederek, TransAnatolia Genel Koordinatörü Burak Büyükpınar ve gözlemci Uwe Schmidt ile bir süre görüştü.

Yarışmacılardan Cüneyt Avran, "Yorgunluk içerisinde böyle güzel bri manzarayla karşılaşacağımızı hiç beklemiyorduk. Arkadaşlarımız gölü görünce kendilerini suya bıraktı. Burası gerçekten çok güzel. Hem masmavi hem de suyu çok temiz. Bizler için iyi bir dinlenme imkanı oldu." dedi.

Kamp yapan yarışçılar günün yorgunluğunu Acıgöl'de yüzüp, gün batışını izleyerek attı.