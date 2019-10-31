Son Dakika Haberleri: Transavia Fransa İstanbul Havalimanından ilk uçuşunu gerçekleştirdi
Son Dakika Güncel Transavia Fransa İstanbul Havalimanından ilk uçuşunu gerçekleştirdi

Transavia Fransa İstanbul Havalimanından ilk uçuşunu gerçekleştirdi

6 saat önce

Transavia France hava yolu şirketi, İstanbul Havalimanından ilk uçuşunu gerçekleştirdi.

Transavia Fransa İstanbul Havalimanından ilk uçuşunu gerçekleştirdi, System.String[]

Transavia France hava yolu şirketi, İstanbul Havalimanından ilk uçuşunu gerçekleştirdi.

İlk uçuş nedeniyle İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali P kontuvarında tören düzenlendi. Törende kesilen pasta yolculara ve katılımcılara ikram edildi.

Törende konuşan hava yolu şirketinin bölge müdürü Caroline Wullaert, kış sezonunda pazartesi ve perşembe günleri olmak üzere haftada iki kez uçuş gerçekleştireceklerini söyledi.

Uçuşların gelen talepler doğrultusunda yaz sezonunda artırmayı istediklerini belirten Wullaert, "Seferleri 189 koltuk kapasiteli Boeing 737-800 tipi uçaklarla yapılacağız. Tarihi ve turistik öneme sahip İstanbul seferleri ile Türkiye ile Fransa arasındaki seyahatleri artırmak istiyoruz." diye konuştu.

Hava yolu şirketinin ilk yolculardan Ramazan Kılıç, İstanbul Havalimanından ikinci kez seyahat ettiğini söyledi.

Kılıç, yeni havalimanını çok beğendiğini belirterek, "Yeni açılan İstanbul- Nantes bizim için çok iyi oldu. Önceden ya Paris ya da Lyon aktarmalı olarak geliyorduk. Şimdi Nantes'dan uçağa binip direkt İstanbul'a gidip geleceğiz. İlk defa gidiyoruz. Şu an için bir sıkıntı yok" ifadelerini kullandı.

Ailesi ile Nantes'ta yaşayan Kemal Yılmaz da uçuşların başlamasının kendileri için çok iyi olduğunu dile getirdi.

Nantes'a direkt uçuşun kendilerine büyük kolaylık getireceğini vurgulayan Yılmaz, "Şimdi Nantes'a indiğimiz zaman 15 dakikada evimizdeyiz. İnşallah bunun devamı gelir. Nantes çok büyük olduğu gibi çevresi de çok büyük. Oralarda yaşayan çok Türk var. Ciddi potansiyel var." dedi.

Boeing 737, İstanbul, Fransa, Nantes, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 03:46 Kaynak: AA
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