Son Dakika Haberleri: "Transdinyester sorununun çözümü önceliğimiz"
Son Dakika Güncel Haber

"Transdinyester sorununun çözümü önceliğimiz"

21 dakika önce

NEW Moldova Cumhurbaşkanı İgor Dodon, Moldova'nın Transdinyester meselesine ilişkin, "Transdinyester sorununun çözümü önceliğimizdir.

NEW Moldova Cumhurbaşkanı İgor Dodon, Moldova'nın Transdinyester meselesine ilişkin, "Transdinyester sorununun çözümü önceliğimizdir. Bu sorun, Moldova'nın tarafsız olma statüsünün korunmasıyla çözülebilir." dedi.

Dodon, Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurul Görüşmeleri'nde yaptığı konuşmada, Moldova'nın Transdinyester bölgesi sorunu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Moldova Anayasası'ndaki tarafsızlık ilkesinin önemine işaret ederek, "Ülkenin tarafsızlık statüsü ile ilgili şüphe uyandırma girişimleri, Moldova halkına yapılan düşmanca bir eylemdir. Bu tür yaklaşımlar, ülkedeki iç anlaşmazlıkları kötüleştirir." diye konuştu.

Transdinyester meselesinin çözülmesi gerektiğini vurgulayan Dodon, "Transdinyester sorununun çözümü önceliğimizdir. Bu sorun, Moldova'nın tarafsız olma statüsünün korunmasıyla çözülebilir." dedi.

Dodon, Rusya'nın Transdinyester bölgesinde 2. Dünya Savaşı'ndan kalan cephanenin imha edilmesi konusundaki girişimlerini memnuniyetle karşıladıklarını dile getirerek, "2003'ten bu yana ilk kez atılan bu adım, Transdinyester sorunu çözümü ve bölgedeki güvenliğin sağlanması konusunda belirleyici olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

"Ülke nüfusu yüzde 30 azaldı"

Cumhurbaşkanı Dodon, Moldova'daki sosyo ekonomik şartlarının kötüleştiğine dikkati çekerek, yaklaşık 1 milyon vatandaşın yurt dışında çalıştığını söyledi.

Moldova'nın bağımsızlığı kazanmasından 28 yıl geçtiğini hatırlatan Dodon, "Bu yıllarda, yenidoğan bebek sayısı üç kat azaldı. Ülke nüfusu yüzde 30 azaldı. Bazı ekonomik göstergeler 1990 yılının seviyesi altına düştü." ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler, Transdinyester, Cumhurbaşkanı, Moldova, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 12:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İsrail seçimlerinin lideri Gantz, Netanyahu'nun hükümetine katılmayı reddetti
Fransız dergisi İmamoğlu röportajını "Benim zaferim bir uyarıdır" başlığıyla verdi Erdoğan'ın BM'deki sözleri, kapadokya semalarında! Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı Jacques Chirac hayatını kaybetti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2019 00:44:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Transdinyester sorununun çözümü önceliğimiz"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]