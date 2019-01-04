Transfer Aracı Dezavantajlı Bireylerin Hayatını Kolaylaştırıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi, hayata geçirdiği engelli transfer aracı hizmeti ile dezavantajlı bireylerin hayatını kolaylaştırıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, hayata geçirdiği engelli transfer aracı hizmeti ile dezavantajlı bireylerin hayatını kolaylaştırıyor.



Engelliler Dairesi Başkanlığı ile Mersin'de yaşayan engelli bireylerin fiziki, sosyal ve sağlık alanındaki ihtiyaçlarına yönelik gerçekleştirdiği uygulamalarla takdir toplayan Büyükşehir Belediyesi, tedavi için Nevşehir'e gitmesi gereken Hatice Sema İşbay'ın imdadına koştu. 9 yıldır engelli olan ve tekerlekli sandalye ile yaşamını sürdüren Sema İşbay, tedavi görmesi gereken hastaneye kendi imkanları ile gidemediği için Büyükşehir Belediyesi'ne ulaştı. Sema İşbay'ın isteğini geri çevirmeyen Büyükşehir Belediyesi ekipleri, İşbay'ı engelli transfer aracı ile Nevşehir'de tedavi edileceği hastaneye kadar götürdü. Nevşehir'de tedavisini sürdürmesi gerektiğini ancak imkanı olmadığını, umutsuzluğa düştüğü anda Büyükşehir Belediyesi'nin imdadına yetiştiğini ifade eden 50 yaşındaki paraparezi hastası Hatice Sema İşbay, "9 yıldır yürüme engelliyim. Tekerlekli sandalyede hayatımı sürdürüyorum. Fizik tedavim Nevşehir'de devam ediyor. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanım Burhanettin Kocamaz'ın yönetiminde başlatılan bu transfer hizmetinden ben şehir içinde de faydalanıyordum. Hastaneye gidip gelirken sürekli transfer aracını kullanıyorum. Bu hizmet için çok teşekkür ediyorum. Çünkü engelliler için büyük bir destek" dedi.



Nevşehir'e gidebildiği için son derece mutlu olduğunu belirten İşbay, "Transfer aracı olmasaydı otobüsle gidecektim. O durumda, otobüsler bize uygun olmadığı için çok sıkıntı çekecektim. ya da özel araç gerekecekti. O durumda da hem maddi hem de manevi olarak bana baya bir külfet olacaktı. Bunu karşılamaya maddi durumum yeterli değil. Şimdi transfer aracı ile gideceğim ve tedavi olacağım. Bütün ekibe, bana yolculuk boyunca eşlik edecek arkadaşlara teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.



Nevşehir'de iki ay tedavi görecek olan Sema İşbay'ın tedavi sonrası yeniden Mersin'e transferi yine Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından gerçekleştirilecek. - MERSİN

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