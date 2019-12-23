Transfer bombası patlıyor! Edinson Cavani... - Son Dakika
Son Dakika Spor Transfer bombası patlıyor! Edinson Cavani... - Son Dakika Spor

Transfer bombası patlıyor! Edinson Cavani...

7 saat önce

Bu sezon PSG'de sakatlıklar nedeniyle çok fazla forma şansı bulamayan Edinson Cavani Atletico Madrid'e transfer oluyor.

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Bu sezon PSG'de sakatlıklar nedeniyle çok fazla forma şansı bulamayan Edinson Cavani Atletico Madrid'e transfer oluyor.


Ünlü İtalyan gazeteci Di Marzio'nun haberine göre İspanyol kulübü sezon sonunda PSG ile sözleşmesi sona erecek Cavani ile 3 yıllık anlaşma sağladı.


6.5 sezondur PSG forması giyen Uruguaylı golcü bu sezon 11 maçta 3 gol atma başarısı gösterdi.


Kariyeri boyunca 535 maça çıkan Cavani 335 gol attı. Uruguay Milli Takım formasıyla da 99 maça çıkan yıldız futbolcu 43 kez fileleri havalandırdı. (Fanatik)


Atletico Madrid, Edinson Cavani, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 03:35 
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