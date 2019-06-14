Son Dakika Haberleri: Transfer dönemi 17 Haziran'da başlıyor
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Transfer dönemi 17 Haziran'da başlıyor

7 saat önce

2019-2020 futbol sezonunda 1. Transfer ve Tescil Dönemi, 17 Haziran 2019 tarihinde başlayıp, 2 Eylül 2019 tarihinde bitecek.

Transfer dönemi 17 Haziran'da başlıyor, System.String[]
2019-2020 futbol sezonunda 1. Transfer ve Tescil Dönemi, 17 Haziran 2019 tarihinde başlayıp, 2 Eylül 2019 tarihinde bitecek. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından görüşülüp karara bağlanan 1. Transfer ve Tescil Dönemi başlangıcından itibaren geçerli olmak üzere 2019-2020 Futbol Sezonunda uygulanacak hususlar açıklandı. 2019-2020 Futbol Sezonunda 1. Transfer ve Tescil Dönemi, 17 Haziran 2019 tarihinde başlayıp, 2 Eylül 2019 tarihinde bitecek. 2. Transfer ve Tescil Dönemi ise 4 Ocak 2020 tarihinde başlayıp, 31 Ocak 2020 tarihinde sona erecek.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 09:20 Kaynak: İHA
Eylül, Futbol, Güncel
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