Transfer dönemi kapandı! Süper Lig'in en değerli 10 futbolcusu

Süper Lig'de yaz transfer döneminin kapanmasıyla birlikte, en değerli futbolcular da belli oldu. 10 futbolculuk listeye ilk 5'te yer alan iki milli kalecimiz Uğurcan Çakır ve Altay Bayındır damga vurdu.

BEŞİKTAŞ'IN YILDIZI ZİRVEDE

İhlas Haber Ajansı'nın (İHA) Transfermarkt verilerinden derlediğine göre Beşiktaş'ın Barcelona'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Miralem Pjanic listenin zirvesinde yer alıyor. Pjanic'in piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösteriliyor. Onu 19 milyon euro ile Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır takip ediyor. Fenerbahçe'nin yeni transferi Diego Rossi ise listenin üçüncü sırasında bulunuyor. Uruguaylı futbolcunun piyasa değeri 18 milyon euro. Fenerbahçe'nin kalecisi Altay Bayındır 14 milyon euro ile 4. sırada yer aldı. Galatasaray'ın defans oyuncusu Marcao ile Beşiktaşlı Rachid Ghezzal'ın da piyasa değerlerinin 12 milyon euro olduğu ifade edildi.

Süper Lig'de piyasa değeri en yüksek olan 10 futbolcu şöyle: