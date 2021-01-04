Transfer dönemi öncesi TFF'den resmi açıklama geldi! İşte kulüplerin harcama limitleri - Son Dakika

Transfer dönemi öncesi TFF'den resmi açıklama geldi! İşte kulüplerin harcama limitleri

04.01.2021 17:23

Türkiye Futbol Federasyonu, 5 Ocak Salı günü başlayacak devre arası transfer dönemi öncesinde kulüplerin harcama limitlerini açıklamadı. Buna göre 499 milyon TL ile Galatasaray listenin ilk sırasında yer aldı.

TFF, 2020-21 Sezonu 2. Transfer ve Tescil Dönemi takım harcama limitlerini açıkladı. Yapılan açıklamaya göre, Galatasaray 499 milyon TL, Fenerbahçe 409 milyon TL, Beşiktaş 338 milyon TL, Başakşehir 279 milyon TL, Trabzonspor 205 milyon TL harcama limitine sahip olacak.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatının EK XII F Maddesinde belirtildiği üzere;

T sezonunda Süper Lig'de yer almamış kulüplerin profesyonel futbol takımı harcama limitleri T sezonunu Süper Lig'i 7-15 sıralarında tamamlamış kulüpler için T+1 sezonu için onaylanan Takım Harcama Limitlerinin (harcama tutarı en yüksek ve en düşük takım dahil edilmeyerek) ortalaması alınacaktır.

Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatının EK XII G Maddesinde belirtildiği üzere;

Kulüpler için belirlenen takım harcama limitleri belirtilen gerekçelerle ve usullerle, 15 Aralık tarihine kadar yapılacak başvurular ve her iki transfer ve tescil döneminin son günü en geç saat 18:00'e kadar yapılacak başvurular üzerine Kulüp Lisans Kurulu tarafından artırılabilir.

Sıralama, 2019-2020 Sezonu Süper Lig sezon sonu puan durumuna göre düzenlenmiştir.

İşte kulüplerin harcama limiti tablosu;

Transfer dönemi öncesi TFF'den resmi açıklama geldi! İşte kulüplerin harcama limitleri

TRANSFER DÖNEMİ 5 OCAK'TA BAŞLIYOR

Futbolda "ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi 5 Ocak Pazartesi günü başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun daha önce aldığı karara göre, ara transfer dönemi 1 Şubat 2021'de sona erecek.

Transfer dönemi öncesi TFF'den resmi açıklama geldi! İşte kulüplerin harcama limitleri

Futbol Federasyonu, Galatasaray, Türk Lirası, Transfer, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Transfer dönemi öncesi TFF'den resmi açıklama geldi! İşte kulüplerin harcama limitleri - Son Dakika Spor


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