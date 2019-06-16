Transfer dönemi yarın başlıyor
33 dakika önce
Türkiye'de 2019-2020 futbol sezonu öncesi 1. transfer ve tescil dönemi yarın başlıyor.
Türkiye
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 01:40 Kaynak: İHA
'de 2019-2020 futbol sezonu öncesi 1. transfer ve tescil dönemi yarın başlıyor. Türkiye'de transfer perdesi yarın açılıyor. Türkiye Futbol Federasyonu
tarafından yapılan açıklamaya göre 2019-2020 futbol sezonunda 1. transfer ve tescil dönemi yarın başlayacak ve 2 Eylül
'de sona erecek. 2. transfer ve tescil dönemi ise 4 Ocak 2020'de başlayıp ve 31 Ocak 2020 tarihinde noktalanacak.
(İHA)
Saadet Partisi liderinden 23 Haziran açıklaması: Tek endişemiz hile olmasıdır
Cumhurbaşkanı Erdoğan S-400 mesajı: Burası kasaba devleti değil
Kapadokya'da 9 kaçak yapı daha yıkılıyor
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'dan küstah Türkiye çıkışı