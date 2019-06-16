Son Dakika Haberleri: Transfer dönemi yarın başlıyor
Son Dakika Güncel Haber

Transfer dönemi yarın başlıyor

33 dakika önce

Türkiye'de 2019-2020 futbol sezonu öncesi 1. transfer ve tescil dönemi yarın başlıyor.

Transfer dönemi yarın başlıyor, System.String[]
Türkiye'de 2019-2020 futbol sezonu öncesi 1. transfer ve tescil dönemi yarın başlıyor. Türkiye'de transfer perdesi yarın açılıyor. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre 2019-2020 futbol sezonunda 1. transfer ve tescil dönemi yarın başlayacak ve 2 Eylül'de sona erecek. 2. transfer ve tescil dönemi ise 4 Ocak 2020'de başlayıp ve 31 Ocak 2020 tarihinde noktalanacak.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 01:40 Kaynak: İHA
Türkiye Futbol Federasyonu, Futbol, Türkiye, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Saadet Partisi liderinden 23 Haziran açıklaması: Tek endişemiz hile olmasıdır Cumhurbaşkanı Erdoğan S-400 mesajı: Burası kasaba devleti değil Kapadokya'da 9 kaçak yapı daha yıkılıyor Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'dan küstah Türkiye çıkışı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.6.2019 14:13:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Transfer dönemi yarın başlıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]