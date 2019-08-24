Transfer görüşmesi başladı! Gary Medel...

Sky Sport İtalya televizyonu ise Siyah Beyazlı yönetimin makul bir bonservis bedeli karşılığında satmayı planladığı 32 yaşındaki Şilili futbolcu için transfer görüşmelerinin başladığını duyurdu.



Kanala ait resmi internet sitesinden yayımlanan haberde Serie A ekiplerinden Bologna'nın ön libero mevkiinde forma giyen oyuncuyu renklerine bağlamak için Beşiktaş yönetimiyle temasa geçtiğini ifade edildi. Haberde İtalyan ekibinin hocası Sinisa Mihajlovic'in de Medel'i kadrosunda görmeyi çok istediği kaydedildi.