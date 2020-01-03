Transfer Haberleri | Adil Gevrek'ten Mehmet Ekici ve Alper Potuk açıklaması

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'un Başkanı Adil Gevrek, takımın transfer gündemine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.



Radyospor'a konuşan Gevrek, Mehmet Ekici transferiyle ilgili herhangi bir görüşme olmadığını söylerken; Alper Potuk içinse 'her takım onu ister' diyerek transfere yeşil ışık yaktı.



Adil Evrek'in Mehmet Ekici ve Alper Potuk transferlerine ilişkin açıklamaları şu şekilde:



Mehmet Ekici



Mehmet Ekici haberleri sosyal medyada çıktı. Ama resmi bir görüşme yok. Oğuzhan ile ilgili de bir görüşme yok. Tabi ki koşullar önemli. Şu anda herhangi bir resmi görüşme yok.



Alper Potuk



Alper Potuk ile alakalı olarak hocamızla konuşacağız. Alper iyi bir oyuncu. Bunu biliyoruz. Fakat; yüzde yüz bir durum oluşmadı. Hocamızla konuşacağız. Şu anda bir girişim olmadığı için net konuşamıyorum. Her takım Alper'i ister. Hocamız talep ederse değerlendirilebilir.



