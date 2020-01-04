Transfer haberleri | Altınordu'nın sol açığı Anıl Koç'a Süper Lig'den 4 kanca! - Son Dakika
Son Dakika Spor Transfer haberleri | Altınordu'nın sol açığı Anıl Koç'a Süper Lig'den 4 kanca! - Son Dakika Spor

Transfer haberleri | Altınordu'nın sol açığı Anıl Koç'a Süper Lig'den 4 kanca!

6 saat önce

Gurbetçi futbolcu için Aytemiz Alanyaspor, Yukatel Denizlispor, Gençlerbirliği ve İttifak Holding Konyaspor'un nabız yokladığı öğrenildi.

Transfer haberleri | Altınordu'nın sol açığı Anıl Koç'a Süper Lig'den 4 kanca!, System.String[]

Gurbetçi futbolcu için Aytemiz Alanyaspor, Yukatel Denizlispor, Gençlerbirliği ve İttifak Holding Konyaspor'un nabız yokladığı öğrenildi.


Bu kulüplerin menajerler aracılığıyla İzmir ekibine haber yolladığı ifade edilirken, Altınordu yönetimi cazip bir teklif gelmesi halinde oyuncuyu satmaya sıcak bakıyor.


Kırmızı-lacivertliler, ara transfer döneminde kanatlara takviye yapmayı planlıyor. Altınordu'da ikinci yılını geçiren Anıl Koç, geçen sezon 9 gol atmıştı. Bu sezon ilk yarıda 5 kez rakip fileleri sarsan 25 yaşındaki futbolcu takımın en skorer oyuncusu konumunda.


Anıl, ilk yarıda yönetimle masaya oturarak mayıs ayında sona erecek sözleşmesini 2021 yılına kadar uzattı.


Spor Arena editörleri Cengiz İzmitli ve Barlas Ateşli, iddaa maçlarını değerlendirdi...


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Konyaspor, Altınordu, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 01:49 
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