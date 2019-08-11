Transfer haberleri | Beşiktaş'tan Cenk Tosun hamlesi

Süper Lig'de yeni sezonun başlamasına artık sayılı günler kala Beşiktaş, şampiyonluk yolunda kadrosunu güçlendirme çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Süper Lig'de yeni sezonun başlamasına artık sayılı günler kala Beşiktaş, şampiyonluk yolunda kadrosunu güçlendirme çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.



Özellikle Burak Yılmaz'ın beklenmedik sakatlığı sonrası zaten yapılması planlanan golcü transferinde gaza iyice basıldı. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın istekleri doğrultusunda çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Siyah-Beyazlılar'da gündeme gelen iki ismin Beşiktaş'ın eski forvetleri olduğu öğrenildi. Avcı'nın istediği oyuncuların Everton'dan Cenk Tosun ile Porto'dan Vincent Aboubakar olduğu bildirildi. İngiltere Premier Ligi'nde mücadele eden Everton'ın forvet hattına son olarak Kean'i de alması sonrasında milli futbolcunun buradaki forma şansının iyice azaldığı biliniyor. Kartal, Cenk'i kiralık olarak takıma katmak istiyor.



Bonservisiyle vermek istiyorlar



Diğer yandan Porto'da yedek golcü konumuna düşen Aboubakar'ın satış listesine konulduğu bildirildi. Beşiktaş bu oyuncu için de kiralık formülünü devreye sokarken, Portekizliler bonservisiyle vermek istiyor. Bu doğrultuda Porto'nun talep ettiği rakamın 7 milyon Euro olduğu bilgisine ulaşıldı. Her iki oyuncu için görüşmelerin tüm hızıyla sürdüğü, önümüzdeki günlerde durumun daha da netleşeceği belirtildi.

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