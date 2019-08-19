Son Dakika Haberleri: Transfer haberleri | Daniel Sturridge bugün imzayı atabilir
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Transfer haberleri | Daniel Sturridge bugün imzayı atabilir

1 saat önce

France Football, 29 yaşındaki santrforun Trabzonspor'a daha yakın olduğunu ve imzaların gün içinde atılabileceğini iddia etti.

Transfer haberleri | Daniel Sturridge bugün imzayı atabilir, System.String[]
France Football, 29 yaşındaki santrforun Trabzonspor'a daha yakın olduğunu ve imzaların gün içinde atılabileceğini iddia etti.

Süper Lig'den Trabzonspor'un yanı sıra Fenerbahçe'nin de görüştüğü İngiliz oyuncunun bordo-mavilileri seçme nedeni olarak, uzun sözleşme önerisi gösterildi.

Liverpool ile zirve yapan kariyeri sakatlıklar dolayısıyla gerileyen Sturridge hakkında bordo-mavililerin resmi açıklama yapması bekleniyor.

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Trabzonspor, Fenerbahçe, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 03:09 
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