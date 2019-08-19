Transfer haberleri | Daniel Sturridge bugün imzayı atabilir
1 saat önce
France Football, 29 yaşındaki santrforun Trabzonspor'a daha yakın olduğunu ve imzaların gün içinde atılabileceğini iddia etti.
France Football, 29 yaşındaki santrforun Trabzonspor
'a daha yakın olduğunu ve imzaların gün içinde atılabileceğini iddia etti.
Süper Lig'den Trabzonspor'un yanı sıra Fenerbahçe
'nin de görüştüğü İngiliz oyuncunun bordo-mavilileri seçme nedeni olarak, uzun sözleşme önerisi gösterildi. Liverpool
ile zirve yapan kariyeri sakatlıklar dolayısıyla gerileyen Sturridge hakkında bordo-mavililerin resmi açıklama yapması bekleniyor.
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Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 03:09
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