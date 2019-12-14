Transfer Haberleri | Dusko Tosic Süper Lig'e dönüyor - Son Dakika
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Transfer Haberleri | Dusko Tosic Süper Lig'e dönüyor

6 saat önce

Beşiktaş'ta 2015-18 sezonları arasında sergilediği başarılı performansla tüm dikkatleri üzerine çeken Dusko Tosic, 4.5 milyon Euro karşılığında 2018 yılında Çin Ligi ekibi Guangzhou RF'e transfer olmuştu.

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Beşiktaş'ta 2015-18 sezonları arasında sergilediği başarılı performansla tüm dikkatleri üzerine çeken Dusko Tosic, 4.5 milyon Euro karşılığında 2018 yılında Çin Ligi ekibi Guangzhou RF'e transfer olmuştu. Çin Ligi ekibinde bu sezon 12 karşılaşmada forma giyip 3 gollük görüntü sergileyerek 34 yaşında olmasına rağmen formunu koruduğunu gösteren başarılı futbolcu, Trabzonspor'un radarına girmişti.


Deneyimli savunmacı için menajerler aracılığıyla ilk teması kuran Bordo-Mavililer'e, oyuncudan olumlu geri dönüş geldiği ortaya çıktı. Hem stoper hem de sol bek hattında forma giyebilen Sırp oyuncunun, Beşiktaş ve Gençlerbirliği formalarıyla geçirdiği toplamdaki 8 yıllık macera sebebiyle Türkiye'ye geri dönmeye sıcak baktığı öğrenildi.


Maaşında indirim...


Geçen sezonun başında Siyah- Beyazlılar'a transferi son anda gerçekleşmeyen ve ara Ocak ayı öncesinde Başakşehir'in de radarında bulunan başarılı oyuncunun, Çin'de bonuslarla birlikte 5 milyon Euro maaş alsa bile Türkiye'ye geri dönüş için ücretinde büyük bir indirime gitmeye olumlu baktığı ifade edildi.


Çin'de ligin bitmesi sebebiyle şu anda ülkesi Sırbistan'da bulunan Tosic'in, menajeri aracılığıyla gelen teklifleri değerlendirmeye başladığı kaydedildi.


(Fanatik)

Çin Halk Cumhuriyeti, Dusko Tosiç, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 09:02 
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