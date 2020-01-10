Transfer haberleri | Guilherme: "Büyük takımlardan birine yakınım, isim vermek istemiyorum..." - Son Dakika
Son Dakika Spor Transfer haberleri | Guilherme: 'Büyük takımlardan birine yakınım, isim vermek istemiyorum...' - Son Dakika Spor

Transfer haberleri | Guilherme: "Büyük takımlardan birine yakınım, isim vermek istemiyorum..."

6 saat önce

Yeni Malatyaspor'un Brezilyalı orta saha oyuncusu Guilherme hakkındaki transfer iddiaları ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Transfer haberleri | Guilherme:

Yeni Malatyaspor'un Brezilyalı orta saha oyuncusu Guilherme hakkındaki transfer iddiaları ile ilgili açıklamalarda bulundu.


Guilherme, "Bu sezon lige iyi başladık. Trabzonspor haricinde büyüklere kaybetmedik. Beşiktaş maçının ardından performansımız düştü ama bu normal. Şimdi ligin ikinci yarısı için hazırlanıyoruz. Sezona erken başlamak bizi çok etkilemedi. Bizi etkileyen şey kadro derinliğimizin olmaması oldu sanırım. Bu da sonlara doğru bizim performasımızı etkiledi. Şehri yeniden Avrupa'ya götürmek istiyoruz. Şu an kampımız çok iyi gidiyor. Güzel bir çalışma ortamımız var" ifadelerini kullandı.


"Buna yakınım, takım isim vermek istemiyorum"


Guilherme hakkındaki transfer iddiaları ile ilgili de konuşarak şunları söyledi:


"Ben şu an Yeni Malatyaspor'un futbolcusuyum. Transferimle ilgili görüşecek menajerim var. Şu an için sadece Yeni Malatyaspor'u düşünüyorum. Teklif gelirse menajerimle oturur konuşurum. Büyük takımlardan teklif gelirse düşünülür. Buraya gelirken hedefim büyük takımlarda oynamaktı. Buna yakınım. Takım ismi vermek istemiyorum."


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Yeni Malatyaspor, Trabzonspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 10:32 
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