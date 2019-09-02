Son Dakika Haberleri: Transfer haberleri | Hatayspor, Başakşehir'den Alican Özfesli'yi kiraladı
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Transfer haberleri | Hatayspor, Başakşehir'den Alican Özfesli'yi kiraladı

9 saat önce

Hatayspor Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Alican'ın, İstanbul ekibinden bedelsiz olarak 1 yıllığına kiralandığı belirtildi.

Transfer haberleri | Hatayspor, Başakşehir'den Alican Özfesli'yi kiraladı, System.String[]

Hatayspor Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Alican'ın, İstanbul ekibinden bedelsiz olarak 1 yıllığına kiralandığı belirtildi.


Açıklamada, Hatay Büyükşehir Belediye binasında düzenlenen imza töreninde kulüp başkanı Nihat Tazearslan'ın da hazır bulunduğu kaydedildi.


Geçen sezonun devre arasında TFF 1. Lig takımlarından Altınordu'dan transfer edilen 22 yaşındaki orta saha oyuncusu, sezonun ikinci yarısını Ege temsilcisinde geçirmişti.

Hatayspor, İstanbul, Hatay, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 06:04 
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