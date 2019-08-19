Son Dakika Haberleri: Transfer haberleri: Islam Slimani'nin yeni adresi
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Transfer haberleri: Islam Slimani'nin yeni adresi

51 dakika önce

Cezayir basınında yer alan habere göre yıldız golcü, Katar Ligi ekiplerinden Al Gharafa'nın transfer listesinde.

Transfer haberleri: Islam Slimani'nin yeni adresi, System.String[]
Cezayir basınında yer alan habere göre yıldız golcü, Katar Ligi ekiplerinden Al Gharafa'nın transfer listesinde. Leicester City'nin yeni sezon planlamasında yer almayan 31 yaşındaki oyuncunun transferinin yakın zamanda resmen açıklanabileceği belirtiliyor.

Son dönemde Brahimi, Hanni ve Guedioura gibi Cezayirli oyuncular Katar'ın yolunu tutmuştu.

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Leicester City FC, Cezayir, Katar, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 02:19 
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