Transfer haberleri: Islam Slimani'nin yeni adresi
51 dakika önce
Cezayir basınında yer alan habere göre yıldız golcü, Katar Ligi ekiplerinden Al Gharafa'nın transfer listesinde.
Cezayir
basınında yer alan habere göre yıldız golcü, Katar
Ligi ekiplerinden Al Gharafa'nın transfer listesinde. Leicester City'nin yeni sezon planlamasında yer almayan 31 yaşındaki oyuncunun transferinin yakın zamanda resmen açıklanabileceği belirtiliyor.
Son dönemde Brahimi, Hanni ve Guedioura gibi Cezayirli oyuncular Katar'ın yolunu tutmuştu.
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Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 02:19
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